उत्तर प्रदेश: पीलीभीत में किसानों का गुस्सा फूटा, गन्ना राज्यमंत्री के खिलाफ सड़कों पर हुंकार

जिले में गन्ना और धान की खरीद से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ किसानों का गुस्सा मंगलवार (2 दिसंबर) को सड़क पर फूट पड़ा. भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान सदर विधायक व गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार के कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. किसानों ने राज्यमंत्री के खिलाफ मंत्री मुर्दाबाद और जय जवान-जय किसान के नारे लगाए.

किसानों का कहना था कि धान खरीद में भारी धांधली हो रही है और गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर सरकार व प्रशासन लगातार लापरवाही बरत रहे हैं. प्रदर्शन के दौरान किसानों ने हाईवे तक जाम कर दिया और रैली निकालते हुए डीएम ज्ञानेंद्र सिंह को 14 सूत्रीय मांगों वाला ज्ञापन सौंपा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन और बड़ा होगा.

किसानों ने की सीबीआई जांच की मांग

किसानों का आक्रोश इतना तीखा था कि उन्होंने राज्यमंत्री गंगवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए. मंच से कई किसानों ने कहा कि हमने इन्हें विधायक बनाया, मंत्री बनवाया, लेकिन आज किसान का खून चूसकर ये मोटे हो रहे हैं. इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए. चीनी मिलों में बड़े घोटाले कर अब खुद की मिल बनवा रहे हैं. किसान का भुगतान रुका है, लेकिन मंत्री कार्रवाई तक नहीं कर पा रहे.

किसानों का दावा है कि जिले की कई चीनी मिलों का भारी बकाया पड़ा हुआ है, लेकिन मंत्री होने के बावजूद वह इसकी वसूली नहीं करा रहे. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि मंत्री की संपत्ति की जांच कराई जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा.

धान खरीद केंद्रों पर चरम पर भ्रष्टाचार- किसान

जिलाध्यक्ष किसान यूनियन ने कहा कि जिले में किसानों की हालत लगातार बिगड़ रही है. धान खरीद केंद्रों पर भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन प्रशासन चुप बैठा है. उन्होंने कहा कि किसान खाद लेने जाता है तो उस पर ब्याज का कर्ज चढ़ रहा है. गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा. कई बार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार और अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे.

उनका कहना है कि 14 सूत्रीय मांगों में धान खरीद की धांधली, अवैध वसूली, परिवहन भ्रष्टाचार और खाद वितरण में अनियमितताओं के सबूत दिए गए हैं. बावजूद इसके सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

कार्रवाई होने तक जारी रहेगा आंदोलन

किसान नेताओं ने कहा कि यह रैली सिर्फ चेतावनी है. यदि समय रहते किसानों की मांगे नहीं सुनी गईं, तो हाईवे जाम और बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी. फिलहाल, प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन किसानों ने साफ कहा है कि कार्रवाई होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा.

