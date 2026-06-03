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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपीलीभीत कलेक्ट्रेट परिसर में करंट लगने से गिरा बिजलीकर्मी, 40 मिनट तड़पता रहा, किसी ने नहीं की मदद

पीलीभीत कलेक्ट्रेट परिसर में करंट लगने से गिरा बिजलीकर्मी, 40 मिनट तड़पता रहा, किसी ने नहीं की मदद

Pilibhit News In Hindi: मृतक विजय राठौर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पेड़ गिरने की वजह से बाधित बिजली को ठीक करने पहुंचा था, इसी दौरान अचानक उसे करंट का जोरदार झटका लग गया.

By : नितीश कुमार उपाध्याय | Updated at : 03 Jun 2026 10:18 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बिजली लाइन ठीक करने गए एक विद्युत कर्मी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई. आरोप है कि डीएम कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर हुई इस घटना के बाद, घायल कर्मी तड़पता रहा लेकिन, उसे अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी तक मुहैया नहीं कराई. जिससे उसकी मौत हो गई. 

ख़बर के मुताबिक जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पेड़ गिरने की वजह से बिजली बाधित हो गई थी जिसे ठीक करने के लिए बिजली कर्मी विजय राठौर गया हुआ था. काम के दौरान अचानक उसे करंट का जोरदार झटका लगा और वह सीढ़ी से नीचे आ गिरा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गिरते ही विजय बुरी तरह घायल हो गया.

डीएम दफ़्तर से थोड़ी दूरी पर हुआ हादसा

ये हादसा डीएम कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर ही हुआ. विजय के साथ मौजूद कर्मचारी ने वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से गुहार लगाई कि वे सरकारी गाड़ी से उसे तत्काल अस्पताल भिजवा दें लेकिन, काफी देर तक किसी ने उसकी सुध नहीं ली. घायल विजय अपनी जान बचाने के लिए तड़पता रहा और अंततः उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. 

काफी देर बाद बिजली विभाग के अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने विजय को मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों और विद्युत कर्मियों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया और जिला प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया.

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बिजली विभाग के कर्मचारियों में नाराजगी

इस घटना को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है. मौके पर मौजूद चश्मदीद सुनील ने बताया कि हमने डीएम ऑफिस के सामने चीख-चीख कर मदद मांगी. हम कहते रहे कि हमारे साथी को करंट लगा है, कोई गाड़ी भेज दो लेकिन, किसी ने हमारी एक नहीं सुनी. मेरे साथी विजय ने मेरी आंखों के सामने तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया.

जूनियर इंजीनियर राजकुमार ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने शटडाउन ले रखा था और लाइन बंद थी. लेकिन, कलेक्ट्रेट में चल रहे जनरेटर की लाइन से करंट दौड़ गया, जिससे यह हादसा हुआ. हमारा स्टाफ लगातार मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया.

वहीं पूर्व एक्सईएन आशीष यादव ने कहा कि सभी विद्युत कर्मियों को सेफ्टी किट और हेलमेट दिए गए हैं और सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई है. यह दुखद घटना कैसे घटी, इसकी जांच की जाएगी. फिलहाल हमने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मुआवजे का भरोसा देकर मामले को शांत कराया है. लेकिन, इस पूरे मामले में डीएम दफ़्तर के स्टाफ और अधिकारियों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं.

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About the author नितीश कुमार उपाध्याय

नितीश कुमार उपाध्याय वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में बतौर Associate Producer कार्यरत हैं और लगभग चार वर्षों से संस्थान से जुड़े हुए हैं. इस समय वे डिजिटल असाइनमेंट टीम को लीड कर रहे हैं. हाइपरलोकल कंटेंट आइडिएशन, ऑडियंस इंगेजमेंट स्ट्रैटेजी, वायरल वीडियो, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान रखते हैं. चुनावी अवधि के दौरान, एबीपी न्यूज़ के लिए विशेष "पत्रकारों का एग्जिट पोल" प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी इनके पास रहती है. समय-समय पर ABPLIVE के लिए एंकरिंग और रिपोर्टिंग की भूमिका में भी नजर आते हैं. नितीश ने एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली (AIMC) से मास कम्युनिकेशन में 2021 में पीजी डिप्लोमा की डिग्री ली है. साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), फैक्ट चेक और डिजिटल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- nitishu@abpnetwork.com, एक्स हैंडल- @nitishupadhyay_
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Published at : 03 Jun 2026 10:18 AM (IST)
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