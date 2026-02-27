पीलीभीत: जिला पंचायत अध्यक्ष पर राइस मिल कब्जाने का आरोप, पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

पीलीभीत में जिला पंचायत अध्यक्ष दलजीत कौर व उनके पति गुरभाग सिंह पर राइस मिल पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मिल मालिक धरना पर बैठ गए. आरोप है कि इसकी सूचना पर BJP नेता और उनके गुर्गो ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की. घटना को लेकर पुलिस ने दोनों के बीच बचाव कर पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

दरअसल, थाना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी शिरडी राइस इंडस्ट्री के मालिक संजीव अग्रवाल का आरोप है कि उनकी पत्नी और पिता की बीमारी के चलते अपनी राइस मिल का सौदा जिला पंचायत अध्यक्ष दलजीत कौर और बीजेपी नेता गुरभाग सिंह से चार करोड़ में किया था, समय सीमा बीत जाने के बाद भी पीड़ित का भुगतान न किये जाने पर गुरभाग सिंह ने राइस मिल मालिक को धमकी देते हुए जबरन मिल पर कब्जा करने पहुंच गए.

बीजेपी नेता पर मारपीट का आरोप

बताया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पति द्वारा मिल पर जबरन कब्जा करने के विरोध में राइस मिल मालिक धरने पर बैठ गया, साथ ही मामले की शिकायत पुलिस की. इसके बाद मामले में कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने अपनी राइस मिल में ताला लगा दिया. जिस पर बीजेपी गुरभाग सिंह भड़क गए और अपने साथियों के साथ मिलकर अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी.

पुलिस ने बीच-बचाव कर शांत कराया मामला

वहीं हंगामे की सूचना पर स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस ने बीच बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया. पुलिस से इस मामले में पीड़ितों से तहरीर लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. वहीं इस घटना के बाद घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पीड़ित ने न्याय न मिलने पर अनिश्चितकालीन धरने की बात की कही है. हालांकि, इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके पति की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.