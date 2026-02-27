हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPilibhit News: जिला पंचायत अध्यक्ष पर राइस मिल कब्जाने-मारपीट का आरोप, पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

Pilibhit News: जिला पंचायत अध्यक्ष पर राइस मिल कब्जाने-मारपीट का आरोप, पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

Pilibhit News In Hindi: जिला पंचायत अध्यक्ष दलजीत कौर व उनके पति गुरभाग सिंह पर राइस मिल पर कब्जा करने और मिल मालिक से मारपीट का आरोप लगा है. पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

By : विक्रांत शर्मा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 27 Feb 2026 11:22 PM (IST)
Published at : 27 Feb 2026 11:18 PM (IST)
UP NEWS Pilibhit News
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Pilibhit News: जिला पंचायत अध्यक्ष पर राइस मिल कब्जाने-मारपीट का आरोप, पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
पीलीभीत: जिला पंचायत अध्यक्ष पर राइस मिल कब्जाने का आरोप, पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
