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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपवन सिंह फिर नहीं पहुंचे कोर्ट, पत्नी ज्योति सिंह हर तारीख पर हो रहीं पेश, जज नाराज

पवन सिंह फिर नहीं पहुंचे कोर्ट, पत्नी ज्योति सिंह हर तारीख पर हो रहीं पेश, जज नाराज

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए भरण पोषण के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान पवन सिंह तारीख पर पेश नहीं हुए.

Written By : अजय भारती |  Updated at : 12 Nov 2026 09:57 PM (IST)
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भोजपुरी स्टार पवन सिंह गुरुवार (12 नवंबर) को भी ज्योति सिंह द्वारा भरण पोषण के लिए दर्ज मुकदमे की तारीख पर पेश नहीं हुए. भोजपुरी सिनेस्टार एवं एम.एल.सी. पवन सिंह कई तारीखों से कोर्ट में आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. ज्योति सिंह प्रत्येक तारीख को न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही के लिए उपस्थित हो रही हैं.

वहीं पवन सिंह आज भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जबकि अदालत ने इस मुकदमे की सुनवाई की तारीख 12 नवंबर 2026 को तय की थी. ज्योति सिंह द्वारा भरण पोषण के लिए दर्ज मुकदमे में आज अपर प्रधान परिवार न्यायालय कोर्ट के जज कमलापति ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पवन सिंह के अधिवक्ता को हाजिर कराने का आदेश दिया है.

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3 दिसंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई

अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 3 दिसंबर को निर्धारित की है. आज अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय की अदालत में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह तथा उनकी पत्नी ज्योति सिंह के मामले में सुनवाई की. अगली सुनवाई 3 दिसम्बर को निर्धारित की गयी है. पिछली तारीख पर अदालत ने पवन सिंह की उपस्थिति को लेकर निर्देश जारी किया था.

ज्योति सिंह ने कहा कि लगातार उनको को जज बुला रहे हैं, लेकिन वो जज का भी मजाक बना रहे हैं. उनको लग रहा है कि वो सर्वश्रेष्ठ तथा सर्व प्रथम हो गये हैं कि उनके आगे न जज के बात की कोई वैल्यू है और न ही कानून की कोई वैल्यू है.

चर्चाओं में है पवन सिंह और पत्नी के बीच विवाद

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद अब सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं रह गया है. यह मामला धीरे-धीरे सार्वजनिक मंचों, सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है. बता दें कि ज्योति सिंह पवन सिंह के मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से भी इंसाफ की गुहार लगा चुकी हैं.

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Published at : 12 Nov 2026 09:57 PM (IST)
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Pawan Singh Balia News UP NEWS BIHAR NEWS
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