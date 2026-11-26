उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है. इसका असर बुधवार को लखनऊ में देखने को मिला, जब समाजवादी पार्टी के अयोध्या से उम्मीदवार पवन पांडेय और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी में तीखी बहस हो गई. जिस पर पवन पांडेय ने धमकाते हुए कहा, "झूठ मत बोलना, नहीं तो यहीं पटक कर मारूंगा."

एबीपी न्यूज के शिखर सम्मलेन में पैनल डिस्कशन के दौरान प्रदीप भंडारी द्वारा समाजवादी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगाने लगे, इसके बाद दोनों नेताओं में बहस शुरू हो गयी. जिस पर पवन पांडे भड़क गए और मारने की धमकी दे डाली. कार्यक्रम की एंकर ने दोनों को शांत किया.

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दोनों ओर से कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा

एबीपी न्यूज के शिखर सम्मलेन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे. इसके बाद पैनल डिस्कशन के दौरान सपा नेता पवन पांडेय और बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी अपनी-अपनी पार्टी का पक्ष रखने पहुंचे. पवन पांडेय बीजेपी सरकार पर हमलावर रहे और उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ राम मंदिर में दान चोरी का मुद्दा उठाया.

जवाब में प्रदीप भंडारी ने सपा सरकार में कानून व्यवस्था का जिक्र किया. उन्होंने बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर होने का दावा किया. यही नहीं उन्होंने सपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया.

क्यों भड़के पवन पांडेय ?

दरअसल, पवन पांडेय प्रदीप भंडारी द्वारा लगाए जा रहे झूठ बोलने के आरोप पर भड़क गए. प्रदीप भंडारी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर एक टिप्पणी की. जिसे पवन पांडेय ने काउंटर करते हुए कहा कि कोई झूठा आरोप नहीं है. प्रदीप भंडारी ने माफी मांगने की बात कही और जोर से चीखने लगे. इसके बाद पवन पांडे भड़क गए, उन्होंने कहा, "झूठ मत बोलना, नहीं तो यहीं पटक कर मारूंगा." उन्होंने प्रदीप भंडारी के लिए दो कौड़ी के आदमी जैसी टिप्पणी भी कर दी.

प्रदीप भंडारी ने दी चेतावनी

पवन पांडेय को गर्माता देख प्रदीप भंडारी के तेवर भी सख्त हो गए, उन्होंने कहा, "ये करने की हिम्मत भी मत करिएगा. ये मत करना. यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है.उल्टा लटका देंगे, जैसे माफियाओं को लटकाया है."

प्रदीप भंडारी ने कहा, "धमकी मत देना. इसी वक्त पुलिस को बुलवाउंगा और जेल भिजवा दूंगा. इस प्रकार की गुंडागर्दी हमारे साथ नहीं चलेगी. किसी और के सामने गुंडागर्दी करना." इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया, समर्थक नारेबाजी करने लगे. एंकर ने दोनों को शांत किया.

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