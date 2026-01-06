पतंजलि योगपीठ का 32वां स्थापना दिवस, रामदेव बोले- सनातन को फॉलो करेंगे दुनिया के 90% लोग

पतंजलि योगपीठ ने आज हर्षोल्लास के साथ अपना 32वाँ स्थापना दिवस मनाया. इस अवसर पर योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने संस्थान की यात्रा, उपलब्धियों और भविष्य के संकल्पों को साझा किया. कार्यक्रम में पतंजलि के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने योग, मलखम्भ और मार्शल आर्ट्स का भव्य प्रदर्शन किया.

विश्व पटल पर सनातन का परचम

समारोह को संबोधित करते हुए स्वामी रामदेव ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में सनातन जीवन पद्धति ही वैश्विक जीवन पद्धति बनेगी. उन्होंने कहा, "योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी दुनिया की मुख्य चिकित्सा पद्धतियां बनेंगी. हमारा लक्ष्य है कि पूरी दुनिया के 80-90% लोग सनातन मूल्यों का अनुसरण करें."

स्वामी जी ने भारतीय शिक्षा बोर्ड की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि जब यहां की शिक्षा पद्धति पूरी तरह तैयार हो जाएगी, तब भारतीय रुपये और पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया भर में बढ़ेगी. उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहाँ दुनिया के 200 देशों के छात्र शिक्षा के लिए पतंजलि आएँगे. उन्होंने घोषणा की कि आगामी चरणों में 'पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी' की स्थापना की जाएगी, जहाँ शिक्षा की सभी आधुनिक शाखाएं उपलब्ध होंगी.





संघर्षों से मिली सफलता

आचार्य बालकृष्ण ने पिछले तीन दशकों की चुनौतियों को याद करते हुए कहा कि पतंजलि की सेवा यात्रा उतार-चढ़ाव और कड़े संघर्षों से भरी रही है. उन्होंने स्वामी रामदेव के 'अखंड पुरुषार्थ' की सराहना करते हुए कहा कि बिना सरकारी सहयोग के पतंजलि ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में ऐतिहासिक कार्य किए हैं.

आचार्य जी ने एफएमसीजी सेक्टर में पतंजलि के प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा, "पतंजलि के कारण ही बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी मनमानी कीमतों पर लगाम लगानी पड़ी." उन्होंने कृषि के क्षेत्र में संस्थान के योगदान को रेखांकित करते हुए बताया कि पतंजलि ने देश के 19 राज्यों में जैविक खेती का प्रशिक्षण देकर किसानों को समृद्ध बनाया है.

आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का आह्वान

कार्यक्रम के दौरान स्वामी रामदेव ने देश के युवाओं से अपनी ऋषि परंपरा पर गर्व करने का आह्वान किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का परम वैभव शौर्य और पराक्रम से ही संभव है. अंत में, संगठन स्तर पर कई सेवाभावी व्यक्तियों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं और संस्थान को मानवता के कल्याण के लिए समर्पित रखने का संकल्प लिया गया