संसद में गतिरोध रहेगा जारी! किरेण रिजिजू से बैठक के बाद धर्मेंद्र यादव के बयान से मिले संकेत

उत्तर प्रदेश स्थित आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी तब तक किसी और मुद्दे पर कुछ और नहीं होगा. सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का यह बयान, केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेण रिजिजू से मुलाकात के बाद आय़ा है. संसद परिसर में यादव ने कहा कि जब तक SIR पर चर्चा नहीं तब तक किसी और मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती.

जानकारी के मुताबिक विपक्ष से सरकार ने संसद में चर्चा के लिए तीन मुद्दों की मांग की थी लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा गया कि हमारा एक ही मुद्दा है और वह है चुनाव सुधार पर चर्चा. विपक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर लोकसभा में कल ही चर्चा होनी चाहिए, और राज्यसभा में परसों होनी चाहिए. उसके बाद सरकार अगर वंदे मातरम् पर चर्चा करनी चाहती है तो कर सकते हैं. उधर, सरकार ने विपक्ष के नेताओं से कहा कि हम आपको भरोसा देते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी एक हफ्ते के अंदर होगी लेकिन अभी दिन और वक्त को लेकर गतिरोध ना बनाया जाए

यूपी में कफ सिरप की तस्करी मामले में आलोक सिंह गिरफ्तार, STF का बर्खास्त सिपाही है आरोपी

विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार आज 2 बजे सदन में घोषणा करे कि कल SIR पर चर्चा कराई जाएगी लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी इस पर कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते