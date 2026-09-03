'ये CM और साधु-संतों का अपमान', सपा के AI वीडियो पर भड़के पंकज चौधरी

उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के एआई वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सपा मुखिया हताशा है. जिसकी वजह से ऐसे वीडियो बना रहे हैं. उन्होंने सीएम योगी एआई वीडियो को साधु-संतों का अपमान बताया.

पंकज चौधरी दुर्वासा धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंत्री सहजानंद राय के पिता स्वर्गीय आद्या प्रसाद राय की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सपा मुखिया पर जमकर हमला बोला.

अखिलेश यादव पर लगाया आरोप

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव हताशा में हैं और इसी हताशा के चलते इस तरह के वीडियो जारी कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि AI के माध्यम से तैयार वीडियो जारी कर अखिलेश यादव ने केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही नहीं, बल्कि पूरे साधु-संत समाज का अपमान किया है. इसका खामियाजा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा.



विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को मुद्दों पर सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए. लेकिन, वह लगातार सनातन और साधु-संतों को लेकर विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहा है. वहीं उन्होंने काशी, अयोध्या और मथुरा को लेकर भी बड़ा दावा किया.

काशी-मथुरा को लेकर दिया बड़ा बयान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा दौरे और समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि काशी विश्वनाथ, अयोध्या और मथुरा देश और प्रदेश के करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं. सीएम योगी पहले भी जन्माष्टमी पर मथुरा जाते रहे हैं. ऐसे में उनके मथुरा जाने को राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं है.

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मुख्यमंत्री का धार्मिक स्थलों पर जाना कोई नई बात नहीं है. मथुरा भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि है और वहां जन्माष्टमी के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना आस्था का विषय है.

सनातन का अपमान करते हैं विरोधी दल

पंकज चौधरी ने कहा कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, विपक्षी दलों ने हमेशा सनातन धर्म के खिलाफ काम किया है. यही वजह है कि जनता ने ऐसे दलों को सत्ता से बाहर कर दिया है. देश की जनता सनातन संस्कृति और धार्मिक आस्था का सम्मान करती है. जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर अपने मत के माध्यम से जवाब भी देती है.

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