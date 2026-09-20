UP चुनाव को लेकर पल्लवी पटेल का बड़ा दावा, बोलीं- सत्ता परिवर्तन होगा

उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी तैयारी को तेज कर दिया है. इसी बीच वाराणसी पहुंची अपना दल (क) नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. इसके अलावा उन्होंने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल और बिहार की तरह नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा.

पल्लवी पटेल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वाराणसी जनपद के रोहनिया और सेवापूरी विधानसभा में उनका कोई कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा , वह सिराथू से ही चुनाव लड़ेंगी.

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पटेल वोटर 150 सीट को प्रभावित करता है

वाराणसी के रोहनिया विधानसभा पहुंची डॉ. पल्लवी पटेल ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बूथ अध्यक्ष से लेकर सेक्टर अध्यक्ष और अपने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज करने के लिए निर्देशित किया. इस दौरान डॉ पल्लवी पटेल का कहना था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव पश्चिम बंगाल और बिहार से अलग होगा, यहां के क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर आम जनमानस वोट करेगा और अब उत्तर प्रदेश की जनता ने सत्ता परिवर्तन का पूरी तरह मूड बना लिया है .और यह भी तय है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का भी रास्ता होकर गुजरता है.

इसलिए उत्तर प्रदेश में ही बड़े परिवर्तन के संकेत हैं. वहीं पटेल वोटर पर उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश के 150 सीट को सीधे तौर पर कुर्मी मतदाता प्रभावित करते हैं लेकिन वह सभी वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही हैं.

सिराथू से लड़ेंगी पल्लवी चुनाव

एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान पूर्व में भी पल्लवी पटेल ने स्पष्ट किया था कि उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव में वह सिराथू से ही चुनाव लड़ेंगी और इस बार भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी तक उन्होंने सिराथू से ही लड़ने का विचार बनाया है. वहीं वाराणसी जनपद के सेवापूरी रोहनिया विधानसभा में यहां के कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाएगा.

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