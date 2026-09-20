गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव को लेकर पल्लवी पटेल का बड़ा दावा, बोलीं- सत्ता परिवर्तन होगा

UP चुनाव को लेकर पल्लवी पटेल का बड़ा दावा, बोलीं- सत्ता परिवर्तन होगा

यूपी चुनाव 2027 को लेकर अपना दल कमेरावादी की प्रमुख पल्लवी पटेल ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि यूपी में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा. साथ ही एक बार सिराथू से ही लड़ने की बात कही.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 20 Sep 2026 01:08 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी तैयारी को तेज कर दिया है. इसी बीच वाराणसी पहुंची अपना दल (क) नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. इसके अलावा उन्होंने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल और बिहार की तरह नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा. 

पल्लवी पटेल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वाराणसी जनपद के रोहनिया और सेवापूरी विधानसभा में उनका कोई कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा , वह सिराथू से ही चुनाव लड़ेंगी. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम पर विवाद, केशव मौर्य ने की माफी की मांग
राहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम पर विवाद, केशव मौर्य ने की माफी की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हिंदू-मुस्लिम समलैंगिक जोड़े को मिलेगी पुलिस सुरक्षा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश
हिंदू-मुस्लिम समलैंगिक जोड़े को मिलेगी पुलिस सुरक्षा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने लिया 'अंतिम फैसला', आकाश-दीपिका का पत्ता कटा, अब ईशान को करेंगी आगे
मायावती ने लिया 'अंतिम फैसला', आकाश-दीपिका का पत्ता कटा, अब ईशान को करेंगी आगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वे गिनते जाएं, हम नौकरियां देते जाएंगे', रोजगार के सवालों पर बोले CM योगी
'वे गिनते जाएं, हम नौकरियां देते जाएंगे', रोजगार के सवालों पर बोले CM योगी

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम पर विवाद, केशव मौर्य ने की माफी की मांग

पटेल वोटर 150 सीट को प्रभावित करता है

वाराणसी के रोहनिया विधानसभा पहुंची डॉ. पल्लवी पटेल ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बूथ अध्यक्ष से लेकर सेक्टर अध्यक्ष और अपने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज करने के लिए निर्देशित किया. इस दौरान डॉ पल्लवी पटेल का कहना था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव पश्चिम बंगाल और बिहार से अलग होगा, यहां के क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर आम जनमानस वोट करेगा और अब उत्तर प्रदेश की जनता ने सत्ता परिवर्तन का पूरी तरह मूड बना लिया है .और यह भी तय है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का भी रास्ता होकर गुजरता है. 

इसलिए उत्तर प्रदेश में ही बड़े परिवर्तन के संकेत हैं. वहीं पटेल वोटर पर उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश के 150 सीट को सीधे तौर पर कुर्मी मतदाता प्रभावित करते हैं लेकिन वह सभी वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही हैं. 

सिराथू से लड़ेंगी पल्लवी चुनाव

एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान पूर्व में भी पल्लवी पटेल ने स्पष्ट किया था कि उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव में वह सिराथू से ही चुनाव लड़ेंगी और इस बार भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी तक उन्होंने सिराथू से ही लड़ने का विचार बनाया है. वहीं वाराणसी जनपद के सेवापूरी रोहनिया विधानसभा में यहां के कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: हिंदू-मुस्लिम समलैंगिक जोड़े को मिलेगी पुलिस सुरक्षा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश

Published at : 20 Sep 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Pallavi Patel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम पर विवाद, केशव मौर्य ने की माफी की मांग
राहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम पर विवाद, केशव मौर्य ने की माफी की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हिंदू-मुस्लिम समलैंगिक जोड़े को मिलेगी पुलिस सुरक्षा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश
हिंदू-मुस्लिम समलैंगिक जोड़े को मिलेगी पुलिस सुरक्षा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने लिया 'अंतिम फैसला', आकाश-दीपिका का पत्ता कटा, अब ईशान को करेंगी आगे
मायावती ने लिया 'अंतिम फैसला', आकाश-दीपिका का पत्ता कटा, अब ईशान को करेंगी आगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वे गिनते जाएं, हम नौकरियां देते जाएंगे', रोजगार के सवालों पर बोले CM योगी
'वे गिनते जाएं, हम नौकरियां देते जाएंगे', रोजगार के सवालों पर बोले CM योगी
Advertisement

वीडियोज

Sansani : रफ्तार के जुनून में मौत को दावत ! | Greater Noida | Hit And Run Case
DU छात्र संघ चुनाव में ABVP का परचम
Gen Z के बीच ABVP का दबदबा..जीत से क्या निकले मायने?
DUSU Election Results: ABVP की जीत, NSUI का खाता भी नहीं खुला..Gen Z के मूड के मायने क्या?
Sandeep Chaudhary: 2027 की बयार...शिक्षा, परीक्षा, रोजगार! विश्लेषकों का विश्लेषण | GEN-Z | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार MLC चुनावः जन सुराज ने 5 उम्मीदवार घोषित किए, जानें किसे कहां से मिला टिकट?
बिहार MLC चुनावः जन सुराज ने 5 उम्मीदवार घोषित किए, जानें किसे कहां से मिला टिकट?
विश्व
वीकेंड की छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, ईरान की धमकी के बाद US अलर्ट
वीकेंड की छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, ईरान की धमकी के बाद US अलर्ट
टेलीविजन
शूटिंग न हो तो कैसा दिखता है ‘तारक मेहता’ का सेट? मुनमुन दत्ता ने दिखाई झलक
शूटिंग न हो तो कैसा दिखता है ‘तारक मेहता’ का सेट? मुनमुन दत्ता ने दिखाई झलक
स्पोर्ट्स
स्मृति मंधाना T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनीं, रचा इतिहास
स्मृति मंधाना T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनीं, रचा इतिहास
इंडिया
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
इंडिया
UGC रोलबैक को लेकर जेपी नड्डा से मिले सवर्ण नेता, महापंचायत पर बड़ा फैसला
UGC रोलबैक को लेकर जेपी नड्डा से मिले सवर्ण नेता, महापंचायत पर बड़ा फैसला
हेल्थ
क्या शराब पीने के बाद दवाएं खा सकते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
क्या शराब पीने के बाद दवाएं खा सकते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
शिक्षा
उत्तराखंड में छात्रों को फ्री टैबलेट का तोहफा, जानें कैसे मिलेगा लाभ?
उत्तराखंड में छात्रों को फ्री टैबलेट का तोहफा, जानें कैसे मिलेगा लाभ?
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget