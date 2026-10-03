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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव: कांग्रेस का बढ़ेगा कुनबा? राहुल गांधी से मिले पल्लवी पटेल के पति

यूपी चुनाव: कांग्रेस का बढ़ेगा कुनबा? राहुल गांधी से मिले पल्लवी पटेल के पति

दिल्ली में अपना दल कमेरावादी के नेता पंकज पटेल ने राहुल गांधी से मुलाकात की है. यूपी चुनाव से पहले पार्टी के गठबंधन को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 03 Oct 2026 10:49 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है. इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज पटेल ने राहुल गांधी से मुलाकात की है.

पंकज पटेल पल्लवी पटेल के पति हैं. पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता है और सिराथू सीट से विधायक हैं. राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान पंकज पटेल के बीच विलय को लेकर चर्चा हुई है. खबरें हैं कि पंकज पटेल के बाद पल्लवी पटेल भी राहुल गांधी से जल्द मुलाकात करेंगी. इस दौरान राहुल गांधी के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे.

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वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान से भी मुलाकात की है. संजय सिंह चौहान की कांग्रेस में जाने को लेकर बातचीत चल रही है. संजय सिंह चौहान नोनिया समाज के बड़े नेता हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी चुनाव से पहले संजय चौहान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं.

स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी की है राहुल से मुलाकात

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की. मुलाकात के बाद गौतम स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल ने गठबंधन, उत्तर प्रदेश में नेतृत्व और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की जानकारी दी.

स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने का फिलहाल कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश और उत्तर प्रदेश में जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार विफल रही है.

उन्होंने बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों की भर्ती, आउटसोर्सिंग, आरक्षण, गरीबी और सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. बता दें कि यूपी चुनाव को लेकर अब क्षेत्रीय पार्टियों ने राहुल गांधी से मुलाकात करना शुरू कर दी है. ऐसे में कांग्रेस अपना कारवां बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

राहुल गांधी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, INDIA गठबंधन में शामिल होगी 'अपनी जनता पार्टी'

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 03 Oct 2026 10:49 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Pallavi Patel RAHUL GANDHI UP Assembly Election 2027
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