यूपी चुनाव: कांग्रेस का बढ़ेगा कुनबा? राहुल गांधी से मिले पल्लवी पटेल के पति

उत्तर प्रदेश प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है. इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज पटेल ने राहुल गांधी से मुलाकात की है.

पंकज पटेल पल्लवी पटेल के पति हैं. पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता है और सिराथू सीट से विधायक हैं. राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान पंकज पटेल के बीच विलय को लेकर चर्चा हुई है. खबरें हैं कि पंकज पटेल के बाद पल्लवी पटेल भी राहुल गांधी से जल्द मुलाकात करेंगी. इस दौरान राहुल गांधी के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे.

वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान से भी मुलाकात की है. संजय सिंह चौहान की कांग्रेस में जाने को लेकर बातचीत चल रही है. संजय सिंह चौहान नोनिया समाज के बड़े नेता हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी चुनाव से पहले संजय चौहान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं.

स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी की है राहुल से मुलाकात

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की. मुलाकात के बाद गौतम स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल ने गठबंधन, उत्तर प्रदेश में नेतृत्व और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की जानकारी दी.

स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने का फिलहाल कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश और उत्तर प्रदेश में जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार विफल रही है.

उन्होंने बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों की भर्ती, आउटसोर्सिंग, आरक्षण, गरीबी और सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. बता दें कि यूपी चुनाव को लेकर अब क्षेत्रीय पार्टियों ने राहुल गांधी से मुलाकात करना शुरू कर दी है. ऐसे में कांग्रेस अपना कारवां बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

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