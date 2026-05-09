सिराथू विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ FIR, जानें किसने दर्ज कराया मुकदमा?

सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ लखनऊ के चारबाग में एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) ने दर्ज कराई है. पल्लवी पटेल ने शनिवार (9 मई) की सुबह प्रदर्शन किया था. उनके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 147,145,156 में केस दर्ज किया गया है.

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