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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसिराथू विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ FIR, जानें किसने दर्ज कराया मुकदमा?

सिराथू विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ FIR, जानें किसने दर्ज कराया मुकदमा?

Pallavi Patel News: विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ रेलवे पुलिस फोर्स (आरपीएफ) ने केस दर्ज किया है. आरपीएफ चारबाग ने उनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया है.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 May 2026 09:55 PM (IST)
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सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ लखनऊ के चारबाग में एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) ने दर्ज कराई है. पल्लवी पटेल ने शनिवार (9 मई) की सुबह प्रदर्शन किया था. उनके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 147,145,156 में केस दर्ज किया गया है.

(ये खबर अपडेट की जा रही है....) 

Published at : 09 May 2026 09:55 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Pallavi Patel RPF LUCKNOW NEWS
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