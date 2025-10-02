हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबनारस के संगीत घराने को बड़ा झटका, पद्मविभूषण छन्नूलाल मिश्र का निधन, मिर्जापुर में ली अंतिम सांस

बनारस के संगीत घराने को बड़ा झटका, पद्मविभूषण छन्नूलाल मिश्र का निधन, मिर्जापुर में ली अंतिम सांस

Chhannu Lal Mishra Passes Away: प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, 89 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद मिर्जापुर में निधन हो गया.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 02 Oct 2025 06:50 AM (IST)
Preferred Sources

वाराणसी संगीत की शान, शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र अब हमारे बीच नहीं रहे. 89 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. लंबी बीमारी के बाद छन्नूलाल मिश्र का मिर्जापुर में गुरुवार (2 अक्टूबर) की सुबह 4.17 पर निधन हो गया. वे सेप्टीसीमिया नाम की बीमारी से लड़ रहे थे. उन्हें लगभग 3 सप्ताह पहले अटैक आया था.

बताया जा रहा है कि पहले वे वाराणसी स्थित BHU में भर्ती थे. यहां डॉक्टर्स जांच के बाद पाया कि छन्नूलाल मिश्र को सीने में इन्फेक्शन था और खून की भी कमी थी. करीब 3 हफ्ते तक वहां इलाज चला, जिसके बाद उन्हें वहां से छुट्टी दे दी गई. फिर उनकी बेटी नम्रता मिश्रा उन्हें ओझलापुल स्तित रामकृष्ण सेवा मिशन चिकित्सालय ले आईं.

पद्म विभूषण और पद्म भूषण से हैं सम्मानित

पंडित छन्नूलाल मिश्रा का 3 अगस्त 1936 को आजमगढ़ में जन्म हुआ था. उन्होंने अपनी कर्मभूमि के तौर पर वाराणसी को चुना. छन्नूलाल मिश्रा को साल 2020 में पद्म विभूषण, साल 2010 में पद्मभूषण साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. वहीं, साल 2010 में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान उन्हें यश भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था.

जब साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तब छन्नूलाल मिश्र उनके प्रस्तावक बने थे.

वाराणसी में होगा अंतिम संस्कार

छन्नूलाल मिश्र ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में शीर्ष ग्रेड कलाकार रह चुके हैं. पंडित छन्नूलाल मिश्र संस्कृति मंत्रालय (उत्तर-केंद्रीय) सरकार के सदस्य भी रहे. पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, पंडित छन्नूलाल मिश्र का अंतिम संस्कार वाराणसी में किया जाएगा.

शास्त्रीय संगीत को दी नई पहचान

पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र एक ऐसे दिग्गज कलाकार रहे जिन्होंने ठुमरी, दादरा, चैती और भजन गायन से हमारे देश को समृद्ध किया. छन्नूलाल मिश्र ने अपनी अद्वितीय शैली से शास्त्रीय संगीत को आमजन तक पहुंचाया. उनके निधन से संगीत जगत में गहरा शोक है.

 

और पढ़ें
Published at : 02 Oct 2025 06:38 AM (IST)
Tags :
Varanasi News Padma Vibhushan UP NEWS Mirzapur News Chhannu Lal Mishra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', व्हाइट हाउस में ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के पाकिस्तानी सांसद
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के PAK सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
क्रिकेट
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
Advertisement

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', व्हाइट हाउस में ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के पाकिस्तानी सांसद
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के PAK सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
क्रिकेट
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
बॉलीवुड
Photos: महारानी सीक्रेट नेकलेस पहन छा गईं प्रियंका चोपड़ा, अंबानी फैमिली और तृप्ति डिमरी संग दिए पोज
महारानी सीक्रेट नेकलेस पहन छा गईं प्रियंका चोपड़ा, अंबानी फैमिली और तृप्ति डिमरी संग दिए पोज
जनरल नॉलेज
Mahatma Gandhi: गांधी जी की मौत पर फूट-फूटकर रोए थे भारत के ये नेता, जिन्ना ने तो दे दिया था ऐसा बयान
गांधी जी की मौत पर फूट-फूटकर रोए थे भारत के ये नेता, जिन्ना ने तो दे दिया था ऐसा बयान
ट्रेंडिंग
श्रेया घोषाल ने महिला विश्वकप के आगाज पर गाया राष्ट्रगान! आवाज सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे- वीडियो वायरल
श्रेया घोषाल ने महिला विश्वकप के आगाज पर गाया राष्ट्रगान! आवाज सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे- वीडियो वायरल
हेल्थ
Cancer Treatment in Maharashtra: कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget