Video: 1 लाख रुपए के सिक्के लेकर सोने की चेन लेने पहुंचा शख्स, दुकानदार ने शेयर किया वीडियो

Kanpur News: कभी-कभी छोटी-छोटी खुशियों के लिए किया गया बड़ा इंतजार दिल को छू लेता है. प्यार पैसे से नहीं, नीयत और मेहनत से साबित होता है और उत्तर प्रदेश के कानपुर का यह किस्सा इसका सबसे प्यारा उदाहरण है. सोचिए, कोई पति अपनी पत्नी को खुशी देने के लिए महीनों तक रोज-रोज सिक्के जोड़ता रहे, ताकि एक खास दिन उसे सरप्राइज़ दे सके. यही कहानी इन दिनों कानपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है.

युवक ने एक साल में एक लाख रुपये के सिक्के किए जमा

कानपुर के चकेरी इलाके में रहने वाले एक पान विक्रेता ने अपनी पत्नी के लिए कुछ अलग करने की सोची. पत्नी मायके गई हुई थी और इस बीच पति ने मन ही मन तय कर लिया कि जब वह लौटेगी तो उसे एक खास तोहफा दिया जाएगा. रोज की मेहनत और दिनभर की छोटी-छोटी कमाई के सिक्के इन्हें उसने संजोकर रखा. धीरे-धीरे एक साल में यह रकम एक लाख रुपये तक पहुंच गई.

इसके बाद वह युवक अपने झोले में सिक्के भरकर सीधे एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंचा. जैसे ही दुकानदार ने झोला खोला और अंदर भरे सिक्के देखे, वह पहले तो हैरान रह गया. इतनी बड़ी रकम सिक्कों में देखना वैसे भी कम देखने को मिलता है. दुकानदार ने पहले मजाक में पूछा भी, भैया, ये सब गिनने में रात न निकल जाए, लेकिन जब उसे पता चला कि यह सब पत्नी के लिए है, वह भी भावुक हो गया.

लोगों ने युवक की तारीफें

उसने बिना देर किए सिक्कों को लिया और पत्नी के लिए सोने का चेन ऑर्डर बुक कर दिया. दुकानदार ने कहा, प्यार और सच्ची भावना के सामने नोट-सिक्के का फर्क नहीं होना चाहिए. लोगों के बीच यह कहानी तेजी से फैल गई और हर कोई इस पान वाले युवक की तारीफ कर रहा है. कुछ लोग कह रहे हैं, ऐसा प्यार आज के जमाने में कम ही देखने को मिलता है.