हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ट्वीट, एसी और पीसी के नेता', ओपी राजभर का अखिलेश पर तीखा हमला, बोले-2027 के बाद लंदन चले जाएंगे

'ट्वीट, एसी और पीसी के नेता', ओपी राजभर का अखिलेश पर तीखा हमला, बोले-2027 के बाद लंदन चले जाएंगे

ओम प्रकाश राजभर ने चेतावनी देते हुए लिखा, “गांठ बांध लीजिए. 2027 का चुनाव के बाद अखिलेश जी की राजनीति खत्म हो जाएगी और वह लंदन चले जाएंगे.”

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 06 May 2026 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. मंगलवार को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर किए गए पोस्ट में राजभर ने अखिलेश यादव को “ट्वीट, एसी और पीसी के नेता” करार देते हुए कहा कि उनके मन में अखिलेश को लेकर कभी कोई संदेह नहीं रहा. उन्होंने लिखा कि जिस दिन अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की जीत की मुनादी शुरू की, उसी दिन तय हो गया था कि तृणमूल कांग्रेस हारने वाली है.

राजभर ने आगे कहा, “अखिलेश जी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का समर्थन किया वो हार गए. दिल्ली में केजरीवाल की सरकार का समर्थन कर रहे थे, हार गए. तेजस्वी यादव के लिए गांव-गांव घूमे. तेजस्वी हार गए. राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा रहे थे वह भी पराजित हुए. अखिलेश खुद 2014, 2017, 2019, 2022 का चुनाव हार गए. 2027 में भी हारेंगे.”

“अखिलेश के पीछे सजातीय वोटों के अलावा कोई ताकत, कोई गुण नहीं"
मंत्री ने अखिलेश की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और कहा, “अखिलेश के पीछे सजातीय वोटों के अलावा कोई ताकत, कोई गुण नहीं है. दोपहर तक सोते हैं. एसी से बाहर निकलते नहीं हैं और सोशल मीडिया के अलावा कहीं दिखाई नहीं देते हैं. मुख्यमंत्री भी बने तो वह आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और चाचा शिवपाल की मेहनत थी. 2012 का चुनाव मुलायम सिंह जी और शिवपाल का था.”

राजभर ने चेतावनी देते हुए लिखा, “गांठ बांध लीजिए. 2027 का चुनाव के बाद अखिलेश जी की राजनीति खत्म हो जाएगी और वह लंदन चले जाएंगे.”

पिछले दिनों के हमले
यह हमला अकेला नहीं है. राजभर पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव और सपा पर लगातार निशाना साध रहे हैं. उन्होंने सपा पर बहुजन समाज (राजभर, निषाद, चौहान आदि) के साथ अन्याय करने, उनके हकों पर डकैती डालने और मुगलों-अंग्रेजों से ज्यादा अन्याय करने का आरोप लगाया है. राजभर ने कहा कि 2027 में बहुजन समाज सपा की ‘खटिया खड़ी’ और ‘बिस्तरा गोल’ कर देगा.

उन्होंने अखिलेश पर सत्ता से दूर होने का दर्द सहन न कर पाने और राजभर समाज के सदस्यों पर हमलों का भी जिक्र किया. साथ ही यादवों के वर्चस्व को चुनौती देते हुए महाराजा सुहेलदेव, अवंती बाई लोधी और डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे बहुजन प्रतीकों का हवाला दिया.

Published at : 06 May 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Om Prakash Rajbhar Akhilesh Yadav UP News UP Assembly Election 2027 UP Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ट्वीट, एसी और पीसी के नेता', ओपी राजभर का अखिलेश पर तीखा हमला, बोले-2027 के बाद लंदन चले जाएंगे
'ट्वीट, एसी और पीसी के नेता', ओपी राजभर का अखिलेश पर तीखा हमला, बोले-2027 के बाद लंदन चले जाएंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने दूसरे दिन भी सुनीं 200 लोगों की परेशानी, कहा- हर जरूरतमंद का बनवाएं आयुष्मान कार्ड
CM योगी ने दूसरे दिन भी सुनीं 200 लोगों की परेशानी, कहा- हर जरूरतमंद का बनवाएं आयुष्मान कार्ड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत में राशन वितरण में घोटाला, अनाज के ट्रकों में ईंट-पत्थर भरकर सैकड़ों क्विंटल की गड़बड़ी
बागपत में राशन वितरण में घोटाला, अनाज के ट्रकों में ईंट-पत्थर भरकर सैकड़ों क्विंटल की गड़बड़ी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: देहरादून में अंडरग्राउंड केबलिंग से राहत, सरकार की नई रणनीति से पूरा होगा काम
देहरादून में अंडरग्राउंड केबलिंग से राहत, सरकार की नई रणनीति से पूरा होगा काम
Advertisement

वीडियोज

Tamilnadu Election Result: Congress ने TVK को सशर्त दिया समर्थन | Vijay Thalapathy | AIADMK
Tamilnadu Election Result: आज राज्यपाल से मिलेंगे TVK Vijay Thalapathy | TVK | Breaking | AIADMK
Bengal Violence: सुबह होते ही बंगाल में फिर भड़की हिंसा! | West Bengal Result | Mamata | Suvendu
Bengal Violence: बंगाल में भारी बवाल! TMC दफ्तर में लगाई आग! | Mamata | West Bengal Result | BJP
Volkswagen Taigun 1.5 First Drive Review | #volkswagen #taigun #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज, खूब सुनाया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज
दिल्ली NCR
ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने वाले बयान पर कपिल सिब्बल बोले, 'मैं ऐसा सवालों का जवाब...'
ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने वाले बयान पर कपिल सिब्बल बोले, 'मैं ऐसा सवालों का जवाब...'
विश्व
'8-9 साल और राष्ट्रपति रहूंगा...', क्या अमेरिकी संविधान को ताक पर रखकर फिर चुनाव लड़ेंगे ट्रंप, अगर नामुमकिन तो ऐसा बयान क्यों?
क्या अमेरिकी संविधान को ताक पर रखकर फिर चुनाव लड़ेंगे ट्रंप, अगर नामुमकिन तो ऐसा बयान क्यों?
आईपीएल 2026
RCB से क्यों छीनी गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी? BCCI ने अपने बयान में कर दिया साफ
RCB से क्यों छीनी गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी? BCCI ने अपने बयान में कर दिया साफ
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की शुरुआत में खूब फिल्में हुई थीं फ्लॉप, फिर इस शख्स की वजह से एक्टर बने थे 'मास सुपस्टार'
थलपति विजय की शुरुआत में खूब फिल्में हुई थीं फ्लॉप, फिर इस शख्स की वजह से बने 'मास सुपस्टार'
विश्व
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
एग्रीकल्चर
घर में कैसे उगाएं रेनबो मशरूम, इस आसान तरीके से रंगीन हो जाएगा गार्डन
घर में कैसे उगाएं रेनबो मशरूम, इस आसान तरीके से रंगीन हो जाएगा गार्डन
शिक्षा
Bharat Innovates 2026: पेरिस में दिखा भारतीय स्टार्टअप्स का दम, दुनिया भर के निवेशकों को लुभाने की शानदार पहल
पेरिस में दिखा भारतीय स्टार्टअप्स का दम, दुनिया भर के निवेशकों को लुभाने की शानदार पहल
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget