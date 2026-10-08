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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड‘अखिलेश यादव को न राम प्यारे हैं, न कृष्ण’, सपा प्रमुख पर ओपी राजभर का बड़ा हमला

‘अखिलेश यादव को न राम प्यारे हैं, न कृष्ण’, सपा प्रमुख पर ओपी राजभर का बड़ा हमला

योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 'उनको ना तो राम प्यारे हैं और ना ही कृष्ण प्यारे हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 08 Oct 2026 04:28 PM (IST)
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योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने दावा किया कि 2027 के चुनाव में हम 350 सीट जीतने जा रहे हैं. वहीं अयोध्या में हो रही कथा में अखिलेश यादव के जाने को लेकर राजभर ने कहा, 'उनको ना तो राम प्यारे हैं और ना ही कृष्ण प्यारे हैं, अखिलेश यादव खुद को कृष्ण का वशंज बताते हैं लेकिन वो मथुरा और अयोध्या नहीं जाते. उन्हें डर लगा रहता है कि मुस्लिम सपा का साथ न छोड़ दें.'

राजभर ने कहा, 'अखिलेश यादव 12 बजे तक अली-अली करते हैं. उसके बाद बजरंगबली करते हैं. अखिलेश यादव का हाल माया मिली ना राम वाला है.' उन्होंने कहा, 'अखिलेश यादव कांग्रेस को चालू पार्टी बता चुके हैं. कांग्रेस सपा को भाजपा की बी टीम बता चुकी है. 2027 में कोई लड़ाई नहीं है.' वहीं सपा में शिवपाल यादव की स्थिति को लेकर ओपी राजभर ने कहा, 'शिवपाल की स्थिति बैंड पार्टी में झुनझुना बजाने वाले जैसी हो गई है जिसे सुर-ताल से कोई मतलब नहीं होता. वही हाल उनका भी है.'

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उन्होंने कहा, 'अखिलेश यादव शिवपाल यादव को फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहते हैं. अभी उनको लोहिया ट्रस्ट से भी हटा दिया. अभी मैंने सुना कि अब कार्यालय में भी शिवपाल जाएंगे तो अखिलेश से पूछकर जाएंगे. यह सब अविश्वास ही तो है. अखिलेश यादव हमेशा शिवपाल यादव को अपमानित करने का काम करते हैं.'

विपक्ष के प्रोटेस्ट पर राजभर का बयान

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के प्रोटेस्ट पर ओपी राजभर ने कहा, 'कांग्रेस-सपा को तो ज्ञानेश कुमार को धन्यवाद देना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव करवाया. जिसमें 37 सीट सपा को, 6 सीट कांग्रेस को मिली.' उन्होंने कहा, 'अगर चोरी होती, तो 2019 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 303 सीट जीती. चोरी करती, तो बढ़ता न. और 2024 में 240 ही आई. यह क्या साबित करता है?'

राजभर ने कहा, '2014 के पहले पूरे देश के सिस्टम पर कब्जा कांग्रेस का था. चुनाव आयोग कांग्रेस का था. तो क्या कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मिलकर के मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया? 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी का कब्जा उत्तर प्रदेश के सारे सिस्टम पर था. तो क्या अखिलेश जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया?'

उन्होंने आगे कहा, 'अब मोदी जी और योगी जी दोनों लोग मिलकर के जनता का काम करने लगे, तो जनता उन पर विश्वास करने लगी और राहुल-अखिलेश को छोड़ दिया. तो अब यह लोग सोच रहे हैं कि अब प्रदर्शन करें कि आगामी चुनाव के बाद जनता से हम लोग कह सकें कि भाई वोट चोरी हो गई. बस इसी नाते लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. और कोई बात नहीं है.'

2027 को लेकर क्या बोले राजभर?

2027 को लेकर ओम प्रकाश राजभर से सवाल हुआ कि क्या सुभासपा भाजपा के साथ रहेगी या कहीं जाएगी? इस पर राजभर ने कहा, 'अखिलेश यादव भी तो 8 बार समझौता किए, बसपा से, आरएलडी से, कांग्रेस से, सुभासपा से. उनसे नहीं कोई पूछता है.' राजभर ने कहा कि हम लोग NDA के साथ हैं. समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए राजभर ने कहा, 'सपा डूबती हुई नैया है, जिसे डूबना हो वही उस पार्टी में जाए.'

Published at : 08 Oct 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
States News OP Rajbhar UP NEWS YOGI ADITIYANATH
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