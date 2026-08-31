JPNIC को लेकर अखिलेश यादव पर बरसे OP राजभर, दिया यह जवाब

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा JPNIC को लेकर योगी सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर ओपी राजभर ने पलटवार किया है. योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि JPNIC की शुरुआती लागत 200 करोड़ रुपये थी, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते-चढ़ते इसे बनाने में करीब 864 करोड़ रुपये खर्च हो गए और इसके बावजूद परियोजना पूरी नहीं हो सकी. उन्होंने आरोप लगाया कि JPNIC के संचालन के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसमें अखिलेश यादव के ही परिवार के लोगों को शामिल किया गया था. राजभर के मुताबिक, इसके पीछे इन लोगों का उद्देश्य JPNIC से परिवार के लिए आमदनी तैयार करना था.

राजभर ने कहा कि परियोजना पूरी नहीं होने के कारण JPNIC लंबे समय तक बंद रही. बाद में इसे LDA को दे दिया गया और ट्रस्ट भी बंद हो गया. राजभर ने दावा किया कि अब अखिलेश यादव की परेशानी की वजह यही है कि जिस JPNIC को वह परिवार के लिए आमदनी का जरिया बना रहे थे, उसे सरकार ने LDA को क्यों दे दिया?

‘2027 में योगी सरकार की वापसी का जनता ने मन बना लिया’

ओपी राजभर ने कहा कि अब LDA ने JPNIC को PPP यानी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर लीज पर दिया है. उन्होंने कहा कि अब जनता के पैसे से तैयार हुई संपत्ति का लाभ जनता को मिलेगा. राजभर ने कहा कि इन्हीं सब से अखिलेश यादव परेशान हो रहे हैं और लगातार बयान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख के पुराने कारनामे और JPNIC निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का सच धीरे-धीरे सामने आ रहा है.

ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव जानते हैं कि सरकार के काम से जनता बड़े पैमाने पर खुश है. राजभर के मुताबिक, प्रदेश में नौ साल में एक भी दंगा नहीं हुआ और साढ़े नौ लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है. उन्होंने कहा कि सड़क, रेल और बिजली समेत कई क्षेत्रों में सरकार ने सराहनीय काम किया है. जनता को सरकार की ओर से मिल रही सुविधाओं के कारण लोगों ने मन बना लिया है कि 2027 में योगी सरकार की वापसी होगी.

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‘विपक्ष का काम अब सिर्फ आलोचना करना रह गया’

राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव विपक्ष में हैं, इसलिए वह सरकार के काम की सराहना कभी नहीं करेंगे. उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है, जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार के अच्छे कामों की सराहना नहीं करेगा और अब उसका काम सिर्फ आलोचना करना रह गया है. जाट समाज के अपमान वाले बयान के बाद हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में अखिलेश यादव की सक्रियता पर भी ओपी राजभर ने निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव शव पर राजनीति करते हैं.

'अखिलेश से नाराज हैं जाट समाज के लोग'

राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव अब कुछ भी कर लें, जाट समाज के लोग उनसे नाराज हैं. उन्होंने PDA को लेकर भी सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव PDA की रोज नई परिभाषा दे रहे हैं और किसी एक मुद्दे पर स्थिर नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अनर्गल बयानबाजी के जरिए समाज का वोट हासिल नहीं किया जा सकता. राजभर ने कहा कि अब लोग समझदार हो गए हैं और राजनीति में कही गई बातों को समझने लगे हैं.

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