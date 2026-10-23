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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सीएम बनाओ तब मैं…', अखिलेश से आजम खान ने की यह डिमांड? राजभर का दावा

'सीएम बनाओ तब मैं…', अखिलेश से आजम खान ने की यह डिमांड? राजभर का दावा

सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर तंज कसते हुए दावा किया कि आजम खान ने पार्टी में रहने के लिए मुख्यमंत्री पद मांगा है, वरना AIMIM जॉइन करने की बात कही है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 23 Oct 2026 09:14 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के सीनियर नेता आजम खान से मिलने के लिए रामपुर जेल पहुंचे थे. यूपी चुनाव से पहले अखिलेश-आजम की इस मुलाकात पर सियासी चर्चाएं जारी हैं. इस बीच सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा चीफ पर बड़ा तंज कसा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राजभर ने अखिलेश से सवाल किया, "अखिलेश जी, कैसी रही आजम चचा से मुलाकात? सुना है चचा साइकिल छोड़ पतंग उड़ाने की तैयारी में हैं."

इतना ही नहीं, राजभर ने यह दावा भी कर दिया है कि आजम खान ने अखिलेश से मुख्यमंत्री पद मांगा है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "सुने ये भी हैं कि आपके ख्याली गृहमंत्री ने आपसे सीधे-सीधे कह दिया कि अगर पार्टी में रोकना है तो उन्हें गृह नहीं, सीएम की कुर्सी चाहिए. यूपी के मुसलमानों ने सैफई वालों को कई बार मुख्यमंत्री बना दिया... थोड़ा बलिदानी आपको बनने की नसीहत मिलने लगी है."

यह भी पढ़ें: बाराबंकी MLC चुनाव से पहले आधी रात भिड़े BJP-सपा नेता, बूथ लगाने पर लड़ाई

'ओवैसी ने अखिलेश का काम लगा दिया'- राजभर

इतना ही नहीं, राजभर ने अपने पोस्ट में लिखा, "रामपुर से हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि खान चचा से आपकी बात बन नहीं पाई! सेटिंग नहीं बैठ पाई. ओवैसी ने रामपुर में आपका काम लगा दिया. सुनिए महाराज, वैसे भी आपकी सरकार आने नहीं जा रही इसलिए दिल पर पत्थर रखकर घोषणा कर दीजिए कि सपा की सरकार बनने पर किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाएंगे."

आजम से मिलने के बाद क्या बोले अखिलेश? 

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात के बाद आरोप लगाया कि किसी भी राजनीतिक परिवार ने आजम खान के परिवार जितना अन्याय नहीं झेला है. पिछले साल नवंबर में रामपुर की एक अदालत ने जन्मतिथि में विसंगति से जुड़े दोहरे/फर्जी पैन कार्ड के मामलों में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई थी.  

करीब एक घंटे की मुलाकात के बाद अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर आजम खान के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आजम खान के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी में MLC की 11 सीटों पर वोटिंग जारी, सपा-बीजेपी में सीधा मुकाबला

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 23 Oct 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi OP Rajbhar Akhiesh Yadav Samajwadi Party UP News AZam Khan UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027 UP Poltitics
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