'सीएम बनाओ तब मैं…', अखिलेश से आजम खान ने की यह डिमांड? राजभर का दावा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के सीनियर नेता आजम खान से मिलने के लिए रामपुर जेल पहुंचे थे. यूपी चुनाव से पहले अखिलेश-आजम की इस मुलाकात पर सियासी चर्चाएं जारी हैं. इस बीच सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा चीफ पर बड़ा तंज कसा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राजभर ने अखिलेश से सवाल किया, "अखिलेश जी, कैसी रही आजम चचा से मुलाकात? सुना है चचा साइकिल छोड़ पतंग उड़ाने की तैयारी में हैं."

इतना ही नहीं, राजभर ने यह दावा भी कर दिया है कि आजम खान ने अखिलेश से मुख्यमंत्री पद मांगा है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "सुने ये भी हैं कि आपके ख्याली गृहमंत्री ने आपसे सीधे-सीधे कह दिया कि अगर पार्टी में रोकना है तो उन्हें गृह नहीं, सीएम की कुर्सी चाहिए. यूपी के मुसलमानों ने सैफई वालों को कई बार मुख्यमंत्री बना दिया... थोड़ा बलिदानी आपको बनने की नसीहत मिलने लगी है."

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'ओवैसी ने अखिलेश का काम लगा दिया'- राजभर

इतना ही नहीं, राजभर ने अपने पोस्ट में लिखा, "रामपुर से हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि खान चचा से आपकी बात बन नहीं पाई! सेटिंग नहीं बैठ पाई. ओवैसी ने रामपुर में आपका काम लगा दिया. सुनिए महाराज, वैसे भी आपकी सरकार आने नहीं जा रही इसलिए दिल पर पत्थर रखकर घोषणा कर दीजिए कि सपा की सरकार बनने पर किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाएंगे."

आजम से मिलने के बाद क्या बोले अखिलेश?

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात के बाद आरोप लगाया कि किसी भी राजनीतिक परिवार ने आजम खान के परिवार जितना अन्याय नहीं झेला है. पिछले साल नवंबर में रामपुर की एक अदालत ने जन्मतिथि में विसंगति से जुड़े दोहरे/फर्जी पैन कार्ड के मामलों में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई थी.

करीब एक घंटे की मुलाकात के बाद अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर आजम खान के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आजम खान के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं.

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