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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजम-अखिलेश की मुलाकात से पहले ओपी राजभर का बड़ा दावा, ये क्या कह दिया?

आजम-अखिलेश की मुलाकात से पहले ओपी राजभर का बड़ा दावा, ये क्या कह दिया?

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात से पहले योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभऱ ने बड़ा दावा किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 22 Oct 2026 11:15 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के आजम खान से जेल में मुलाकात करने को लेकर निशाना साधा है. राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की इस मुलाकात का मकसद चुनावी दिखावा करना और आजम खान के जरिए मुस्लिम वोट हासिल करना है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय अब अखिलेश यादव से मुस्लिम मुख्यमंत्री घोषित करने की मांग कर रहा है और ऐसा होने पर ही उन्हें मुस्लिम समुदाय के वोट मिलेंगे.

राजभर ने यह भी आरोप लगाया कि आजम खान को जेल भिजवाने के पीछे अखिलेश यादव की भूमिका थी. दरअसल, अखिलेश यादव आज रामपुर जिला कारागार में आजम खान से मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात के लिए करीब 45 मिनट का समय निर्धारित है. इससे पहले अखिलेश यादव के स्वागत में शहर में पोस्टर लगाए गए हैं और जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है. मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.

जेल से निकलने के बाद अखिलेश यादव आजम खान के घर जाकर उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे. इसके बाद वह जौहर विश्वविद्यालय पहुंचेंगे और वहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे. इस मुलाकात को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

15 सीटों की डिमांड कर रहे आजम?

गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआती हफ्तों में यह खबर आई थी कि आजम खान ने अखिलेश से 15 सीटों की डिमांड की है. हालांकि आजम की पत्नी तंजीम फातिमा ने इन दावों का खंडन किया था.

पूर्व राज्यसभा सांसद ने 6 अक्टूबर को अखिलेश यादव से हुई मुलाकात को लेकर प्रेस वार्ता में कहा था कि वह अपने जातिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उनसे मिले थे. उन्होंने इसे पूरी तरह पारिवारिक मुलाकात बताते हुए कहा कि इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं था. न तो किसी सीट को लेकर चर्चा हुई और न ही चुनाव में कौन लोग खड़े होंगे, इस पर कोई बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात पूरी तरह गैर-राजनीतिक थी. ईडी और आयकर विभाग की जांच को लेकर उन्होंने कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 22 Oct 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
OP Rajbhar Akhilesh Yadav Up News Up Politics AZam Khan
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