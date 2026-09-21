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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'UP का बंटवारा तय, राजभर का बेटा होगा CM', ओपी राजभर के बयान से खलबली

'UP का बंटवारा तय, राजभर का बेटा होगा CM', ओपी राजभर के बयान से खलबली

UP को चार हिस्सों में बांटने को लेकर मंत्री राजभर चर्चा में हैं. उन्होंने कहा, "आने वाले समय में प्रदेश का चार हिस्सों में बंटना तय है और उसका पहला सीएम राजभर का बेटा ही बनेगा."

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 21 Sep 2026 11:35 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने की बहस एक बार फिर तेज हो गई है. देवरिया के सोनूघाट स्थित जनता इंटर कॉलेज में आयोजित 'सामाजिक समरसता महारैली' के मंच से सुभासपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 'आने वाले समय में प्रदेश का चार हिस्सों में बंटना तय है' और जिस दिन भी पूर्वांचल को अलग राज्य बनाया जाएगा, तो उसका पहला मुख्यमंत्री राजभर का बेटा ही बनेगा.

'बंटवारा हुआ तो राजभर का बेटा ही होगा सीएम'

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि, पूर्वांचल में इतनी आबादी है और सबसे बड़ी बात है कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है तथा एक न एक दिन इसका बंटवारा होना ही है. वो चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, ये होना तय है. लेकिन जिस दिन चार भागों में उत्तर प्रदेश का बंटवारा होगा, तो निश्चित है कि पूर्वांचल में आबादी जिस तरह की है और हम अंबेडकर नगर में हैं, तो जिससे भी गठबंधन होगा, गठबंधन में वो निश्चित है कि पहला मुख्यमंत्री राजभर का बेटा ही होगा.

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मंच से पिछड़ी जातियों के लिए 27 फीसदी आरक्षण का उठाया मुद्दा

उन्होंने मंच से पिछड़ी जातियों के लिए 27 फीसदी आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस कोटे में भी बटवारा होना चाहिए, ताकि उनको उनकी जाती की संख्या के आधार पर आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए. उनका कहना था कि आरक्षण का फायदा कुछ ही जातियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए.

उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बाटने की बात कई बार राजनीति में उठ चुकी है. साल 2011 में मायावती सरकार ने भी विधानसभा में राज्य को पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिम प्रदेश और अवध प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव रखा था, मगर केंद्र ने इस दिशा में कोई भी प्रशासनिक फैसला नहीं लिया था.

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 21 Sep 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
UP NEWS OM Prakash Rajbhar
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