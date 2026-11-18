यूपी चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी ने हापुड़ की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया है. जिसे लेकर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि इस तरह एक-एक कर प्रदेश कार्यकारिणी भंग करने से अच्छा की वो सारी कार्यक्रारिणी को भंग कर अपने पद से इस्तीफा दे दें.

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आरोप लगाया कि सपा के संगठन में तमाम लुटेरे, गुंडे और माफिया भरे हुए हैं. इसलिए अब उनके बीच में आपस में ही जंग हो रही है. उन्होंने सपा अध्यक्ष को सलाह दी कि वो सबसे पहले खुद अध्यक्ष पद से हटाकर किसी मुसलमान को ही पार्टी की कमान सौंप दें तो अच्छा होगा. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इससे उनके मुस्लिम वोटरों का दिल भी पिघल जाएगा.

अखिलेश यादव पर कसा तंज

राजभर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा- 'मित्र अखिलेश यादव जी, एक-एक जिला कार्यकारिणी भंग करने से अच्छा है एक साथ देश और प्रदेश दोनों कार्यकारिणी भंग करके खुद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दीजिए. कन्नौज, एटा, कासगंज और गोरखपुर के बाद अब हापुड़ पर हंटर चाला दिये आप?

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वहां का गूर्जर जिलाध्यक्ष आपको पसंद नहीं आया तो पूरी जिला कार्यकारिणी ही भंग कर दी! जिसे आप कार्यकारिणी कहते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि वो असल में जिला-जिला में फैले गुंडे माफियाओं का सिंडिकेट होता है. अब हमारी ओर से कीमती सलाह ये है कि 'एक जिला एक माफिया' वाले सिंडिकेट को फुटकर में नहीं थोक में ध्वस्त कर दीजिए...

शुरुआत तत्काल अपना इस्तीफा देकर कीजिए... क्योंकि सभी गुंडा सिंडिकेट के सरताज तो आप ही हैं... वैसे भी संगठन में लुटेरे, छंटे हुए गुंडे और माफिया भरे पड़े हैं... आपने हर चौराहे पर इन्हीं को तो पाल के रखा है. जैसे-जैसे चुनाव आ रहा है, आपके जिलास्तरीय गैंगों में धीरे-धीरे गैंगवार शुरू हो गया है.

सरकार आने के भ्रम में इनमें आपस में ही लत्तम-जुत्तम शुरू हो गई है...आग में घी डालने के लिए चच्चावादी भी लगे पड़े हैं...आपके जिला-जिला में फैले सिंडिकेट में कुंडली मार के बैठे हैं...हमारी सलाह है कि सबसे पहले खुद को अध्यक्ष पद से हटा कर किसी योग्य मुस्लिम युवा को पार्टी की कमान सौंप दीजिए...क्या पता आपसे मुंह फुला के बैठा आपके 'एम' का दिल आप पर पिघल जाए... एक मुस्लिम युवा नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देने से शायद सपा की थोड़ी बहुत इज्जत चुनाव में बच जाए...'

बता दें कि सपा ने हापुड़ की जिला कार्यकारिणी, फ्रंटल संगठनों के साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. सपा के इस फैसले के पीछे पार्टी के अंदर मची खींचतान को वजह माना जा रहा है.