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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'चच्चू और रामपुर वाले चचाजान', ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष पर कसा तंज

'चच्चू और रामपुर वाले चचाजान', ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष पर कसा तंज

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच मनमुटाव की खबरों को लेकर निशाना साधते हुए तंज कसा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चाचा उनके साथ खेल कर जाएंगे.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 14 Nov 2026 12:15 PM (IST)
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योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गाजियाबाद की डासना जेल में सपा महासचिव शिवपाल यादव की आजम खान से मुलाकात को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब तक वो सोकर उठेंगे तब तक तो उनके चाचा शिपाल यादव उनके साथ खेल कर जाएंगे. 

ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष और शिवपाल यादव दोनों चाचा-भतीजे के बीच तनाव की खबरों को हवा देते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. राजभर ने दावा किया कि सपा अंदर से दो खेमों में बँट चुकी है, जिनमें कुछ लोग शिवपाल यादव और कुछ अखिलेश यादव के साथ हैं. उन्होंने सलाह दी कि सपा मुखिया को अपने घर और कार्यकर्ता दोनों पर ध्यान देना चाहिए. 

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अखिलेश यादव को राजभर ने दी सलाह

राजभर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा- 'मित्र अखिलेश यादव जी, कहावत सुने हैं कि नहीं? ...जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है. आपके चच्चा गांव-गिरांव के आदमी हैं, जबतक आप सोते रहते हैं तबतक वो सारा खेल-प्रपंच रच के लौट आते हैं.

आपको तो सोने से फुरसत नहीं है, इधर चच्चा बेचारे बुढउती में सबेरे-सबेरे उठकर डासना जेल में लंबी डीलिंग करके आपके उठने से पहले ही वापस भी लौट आए. वैसे क्या डील हुई है चच्चू और रामपुर वाले चचाजान में...? कुछ पता भी है? बनारस जैसा खेला तो नहीं होने जा रहा आपके साथ? चच्चा के चहेतों ने तो अभी से लंबी-लंबी डीलिंग करना शुरू कर दिया है. 

अच्छा छोड़िए, आप बस ये बताइए कि आपके चच्चा आपको बता के गये थे खान साहब से मिलने या बिना बताए? खैर, चच्चा भी समझ गये हैं कि 'बच्चा' कौनो लायक नहीं है, राजनीति बचाने के लिए कड़ा फैसला हमको ही लेना होगा. 

आप हमारे मित्र हैं, हमेशा की तरह आज भी फ्री में अच्छी सलाह दे रहा हूं कि अपने घर और वर्कर दोनों पर विशेष ध्यान दीजिए. नहीं तो आपके पिता का बनाया 'टाइटेनिक जहाज' बहुत जल्दी डूबने वाला है.'

बता दें कि हाल ही में सपा महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ग़ाज़ियाबाद की डासना जेल में बंद आज़म खान से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने जेल प्रशासन पर आज़म को परेशान करने का आरोप लगाया था. हालांकि इस मुलाक़ात के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज़म खान की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी.

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 14 Nov 2026 12:15 PM (IST)
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