ओम प्रकाश राजभर का सपा प्रमुख पर तंज, बोले- PDA मतलब 'पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश'

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले नेताओं की जुबानी जंग काफी तेज हो चुकी है. इसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके 'PDA' को लेकर बड़ा तंज कसा है. ओम प्रकाश राजभर ने PDA मतलब 'पार्टी ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश'. यही नहीं उन्होंने आरोप लगाया कि आपकी सरकार में केवल यादव जाति को ही मौके मिले.

कैबिनेट मंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह पोस्ट किया है, जिसमें पूर्ज चीफ जस्टिस मर्केंडेय काटजू का स्क्रीन शॉट लगाया है. जिसमें 86 में 56 SDM एक ही जाति यानि यादव होने का दावा है. इसके अलावा उन्होंने अपनी भोजपुर में भी अखिलेश यादव पर साधू संतों के अपमान का आरोप लगाया है.