OP राजभर का अखिलेश पर हमला, ‘चवन्नी से अब वापस पैसा बन जाएंगे’

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर सीधा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि 2017 में महज 47 सीटों पर सिमटकर 'चवन्नी' बन चुके अखिलेश यादव को जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल और सुभासपा ने मिलकर 'रुपया' बनाया था और 125 सीटों तक पहुंचाया था.

उन्होंने आगे कहा कि अब जब सभी सहयोगी साथ छोड़ चुके हैं, तो अखिलेश की हैसियत वापस 'पैसा' जैसी हो जाएगी. वहीं, पंचायत चुनाव में देरी के सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार तो चुनाव कराने को तैयार बैठी थी, लेकिन सपा के वकील हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज कर स्टे ले आए और चुनाव को अधर में लटका दिया.

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ओम प्रकाश राजभर ने भदोही दौरे के दौरान विपक्षी नेताओं पर जोरदार हमला बोला. पार्टी की महिला मंच की जिलाध्यक्ष के ट्रेन हादसे में हुए आकस्मिक निधन पर उनके आवास पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद राजभर ने मीडिया के सामने अखिलेश यादव और विपक्ष की राजनीति पर निशाना साधा.

आरक्षण पर खरी-खरी और महिला सम्मान का ढोंग

आरक्षण व्यवस्था पर बड़ा बयान देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी. लेकिन आज जो डीएम, एसपी, सीएम या राज्यपाल बन चुके हैं, उनके बच्चों को आरक्षण की क्या जरूरत है? हक तो अब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े असली गरीब और कमजोर को मिलना चाहिए.

महिला सम्मान के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस को घेरते हुए राजभर ने कहा कि सदन में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाले आज किस मुंह से महिलाओं के हितैषी बन रहे हैं? एक तरफ विपक्ष का यह ढोंग है, दूसरी तरफ एनडीए सरकार 'लखपति दीदी' योजना दो और जो बच गई उन्हें 20 से 25 हजार की सीधी वित्तीय सहायता देकर महिलाओं को सही मायनों में आत्मनिर्भर बना रही है.

विकास और चुनावी तैयारियों पर राजभर का दो टूक

भदोही या अन्य जिलों में चुनाव लड़ने के सवाल पर राजभर ने स्पष्ट किया कि एनडीए गठबंधन का हर दल अपने संगठन को मजबूत कर रहा है. चुनाव के वक्त सीटों का फैसला होगा, लेकिन सुभासपा प्रदेश की सभी 75 सीटों पर पूरी ताकत से सक्रिय है. वहीं भदोही की सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाने वाले पत्रकारों को राजभर ने पार्टी का चश्मा उतारकर देखने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि 10 साल पहले रेलवे स्टेशनों पर चूहे और पटरियों पर गंदगी तैरती थी, जो अब गायब है. 90% आबादी शौचालय का इस्तेमाल कर रही है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और कनेक्टिविटी सुधर रही है, जिसे विकास नहीं दिखता, दिक्कत उसकी आंखों के चश्मे में है.

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