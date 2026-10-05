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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आपकी पार्टी वाले तो जूतम-पैजार...', ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना

'आपकी पार्टी वाले तो जूतम-पैजार...', ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना

यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन में तनाव की खबरों की लेकर तंज कसा और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आपके तो नेता ही आपस में लड़ रहे हैं तो आप NDA से कैसे लड़ेंगे.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 05 Oct 2026 10:28 AM (IST)
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योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा हमला किया है. ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि आपकी पार्टी के नेता तो आपस में ही लड़ रहे हैं तो वो ऐसे कैसे एनडीए का मुकाबला करेंगे. 

राजभर ने अखिलेश यादव पर कसा तंज

ओम प्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर सपा मुखिया को आड़े हाथों लिया और कहा- 'अखिलेश जी! आपके इंडी को लड़ना है एनडीए से और आपके नेता आपसे में लड़ रहे हैं. जैसे, सपा लड़ रही कांग्रेस से, इकरा लड़ रहीं इमरान से, गौतम जी तो सबको ही निशाने पर लिए हुए हैं. बाकी आपके संगठन वाले तो आ-हा-हा। ऐसे कैसे लड़ेंगे महाराज?"  

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कैबिनेट मंत्री ने कहा-"चलिए ये तो थी बयानबाजी की बात. आपकी पार्टी वाले तो जूतम-पैजार भी कर रहे हैं. गोरखपुर में थप्पड़ चले, मुकदमा दर्ज हुआ और हालत ऐसी बनी कि आपको जिला, महानगर और फ्रंटल संगठनों तक की इकाइयां भंग करनी पड़ीं. एटा-कासगंज के नेता तो आपके सामने ही उलझ गए. बैठक खत्म हुई और दोनों जिलों की इकाइयां भंग करनी पड़ीं. आगरा में आपके सांसद की मौजूदगी में मथुरा के पदाधिकारी भिड़े और लात-घूंसे तक चले। बाद में दो नेताओं को पार्टी से बाहर करना पड़ा. आजमगढ़ में आपके ही बूथ अध्यक्ष ने अपने विधायक के समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया."

सुभासपा चीफ ने कहा-"सहारनपुर में प्रदेश अध्यक्ष के सामने समीक्षा बैठक हुई तो वहां कुर्सी और माइक को लेकर अपने ही लोग उलझ गए. अखिलेश जी, 2027 में प्रदेश संभालने का दावा है और 2026 में अपनी जिला इकाइयां संभालने के लिए कभी संगठन भंग करना पड़ रहा है, कभी नेताओं को पार्टी से निकालना पड़ रहा है.  सोचिए, आपके नेता सरकार आने के भ्रम में जिस तरह आपस में भिड़ रहे हैं, अगर ग़लती से सरकार ने आ गए तो जनता को कितना पीटेंगे. हफ़्ता वसूली करेंगे. गुंडा टैक्स वसूलेंगे. पहले अपने नेताओं को एक साथ बैठना सिखाइए, सभ्यता संस्कार सिखाइए, अनुशासन सिखाइए, चुनाव तो हमसे बाद में लड़िएगा."

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 05 Oct 2026 10:28 AM (IST)
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