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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ललकार कर भागने वाले को भगोड़ा...', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना

'ललकार कर भागने वाले को भगोड़ा...', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना

अखिलेश यादव द्वारा सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने के चैलेंज को लेकर ओमप्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख पर निशाना साधा है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि अखिलेश भगोड़े साबित नहीं होंगे.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 12 Oct 2026 10:51 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर राजभर ने सपा सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि ललकार कर भागने वाले को 'भगोड़ा' बोलते हैं. उन्होंने कहा कि उम्मीद है अखिलेश भगोड़े साबित नहीं होंगे.

राजभर ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि जिन मुद्दों पर बोलना चाहिए, उन पर आप चुप क्यों रहते हैं? उन्होंने कहा, "क्यों बढ़-चढ़कर और बड़ी-बड़ी करते हैं महाराज? जिस मुद्दे पर बोलना होता है, उस पर क्यों नहीं कुछ बोलते?" राजभर ने सपा प्रमुख से कांग्रेस नेताओं से जुड़े विवाद पर खुलकर अपना पक्ष रखने की चुनौती दी.

मारपीट विवाद पर कांग्रेस को घेरा

कैबिनेट मंत्री राजभर ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, महिला नेता और इमरान मसूद से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए अखिलेश से पूछा कि इमरान मसूद के गिरेबान पर हाथ लगाना सही था या नहीं. उन्होंने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के हाथ जोड़कर माफी मांगने के मामले पर भी सवाल उठाया. राजभर ने लिखा कि अखिलेश को यह भी बताना चाहिए कि कांग्रेस नेताओं की कथित गाली-गलौज उचित थी या नहीं.

'2027 में बड़बोलापन और अहंकार मटियामेट होगा'

राजभर ने अपने पोस्ट में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख और उनके सहयोगियों पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा, "खैर, आ रहा है 2027, इस बार आपका और आपके दोस्तों का बड़बोलापन और अहंकार दोनों मटियामेट हो जाएगा." उन्होंने कहा कि यूपी का स्वाभिमान जीतेगा, 27 यूपी जीतेगा.

Published at : 12 Oct 2026 10:35 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News UP Election 2027 States News
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