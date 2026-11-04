ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडओपी राजभर ने अखिलेश के चुनाव नलड़ने पर कसा तंज, 'टोना-टोटका, भूत-पिशाच सब'

ओपी राजभर ने अखिलेश के चुनाव नलड़ने पर कसा तंज, 'टोना-टोटका, भूत-पिशाच सब'

यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के 2027 का चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान पर तंज कसा है. उन्होंने कि सपा मुखिया को हिम्मत करके कम से कम एक सीट पर तो चुनाव लड़ना चाहिए था.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 04 Nov 2026 09:28 AM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लडे़ंगे, जिस पर कैबिनेट मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया पर तंज कसा है. उन्होंने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें कम से कम एक सीट पर चुनाव लड़ लेना चाहिए था या फिर वो चुनौती से डर गए हैं. 

अखिलेश यादव पर कस तंज

ओम प्रकाश राजभर ने हर बार की तरह अपने अंदाज में सपा मुखिया पर निशाना साधा और सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा- 'अरे मित्र अखिलेश जी,  सुना है कि आप अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव में किसी सीट से नहीं लड़ेंगे. ए महाराज, नेता क्या जो चुनाव से भागे? आइये हो जाये दो-दो हाथ. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर में आज ट्रैफिक डायवर्जन लागू, BJP की पदयात्रा को लेकर बदले गए रूट
गोरखपुर में आज ट्रैफिक डायवर्जन लागू, BJP की पदयात्रा को लेकर बदले गए रूट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद में तेज रफ़्तार बोलेरो ने 6 बच्चों को कुचला, 2 की मौत 4 बच्चे घायल
मुरादाबाद में तेज रफ़्तार बोलेरो ने 6 बच्चों को कुचला, 2 की मौत 4 बच्चे घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में भूजल कमी, मिट्टी की घटती उर्वरता से कृषि को खतरा, कहा-तत्काल उठाएं कदम
यूपी में भूजल कमी, मिट्टी की घटती उर्वरता से कृषि को खतरा, कहा-तत्काल उठाएं कदम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे UP चुनाव! बोले- 'अब सीधा CM पद की शपथ लूंगा'
अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे UP चुनाव! बोले- 'अब सीधा CM पद की शपथ लूंगा'

हमको नहीं पता था कि आप इतना टोना-टोटका मानने वाले हैं. वैसे बिना चुनाव लड़े आपका मुख्यमंत्री बन जाना कोई टोना-टोटका नहीं था मित्र! बल्कि रेडीमेड पार्टी के रेडीमेड शहजादा होने के कारण मुख्यमंत्री बन पाए थे. अब जब, लग गया कि लड़ने गए तो मिट्टीपलीत होनी तय है तो लगे मैदान छोड़कर भागने?

मित्र अखिलेश जी...ये लाल टोपी वालों की सरकार नहीं है, जब प्रदेश टोना-टोटका वाले चलाया करते थे. नोएडा से लेकर आगरा, अयोध्या और मथुरा तक टोना-टोटका मानने वालों की सरकार को जनता ने 10 साल पहले ही उखाड़ के फेंक दिया है. आज हम लोगों ने मिलकर सारे टोना-टोटका, भूत-प्रेत, पिशाच सब झार दिये हैं. आपके सब भूत प्रेत गायब हैं.

वैसे भी! ले दे के एक्कै बार सीएम बन पाए हैं आप...अब आगे अगली पैदाइश तक उम्मीद भी नहीं है. तो कम से कम हिम्मत दिखते हुए किसी एक सीट से लड़ लिये होते। डर गए चुनौती पर.

चलिए, बाबा विश्वनाथ आपका कल्याण करें... आपके पास चौराहे पर रुककर मिठाई खाने का समय था, मगर कुछ ही दूर पर उनके दरबार में शीश झुकाने का समय नहीं मिला. कम से कम पास में ही काल भैरव बाबा के दरबार में चले गये होते. वहां आपके सब टोना-टोटका का इलाज हो गया होता..' 

यूपी में आज 4 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम, IMD ने जारी किया अपडेट

2027 का चुनाव नहीं लड़ेंगे सपा अध्यक्ष

बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने वाराणसी में ये ऐलान किया है कि वो आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पहले भी उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था और मुख्यमंत्री बने थे और यह शुभ है. इसलिए इस बार भी सीधा सांसद से वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर में आज ट्रैफिक डायवर्जन लागू, BJP की पदयात्रा को लेकर बदले गए रूट
गोरखपुर में आज ट्रैफिक डायवर्जन लागू, BJP की पदयात्रा को लेकर बदले गए रूट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद में तेज रफ़्तार बोलेरो ने 6 बच्चों को कुचला, 2 की मौत 4 बच्चे घायल
मुरादाबाद में तेज रफ़्तार बोलेरो ने 6 बच्चों को कुचला, 2 की मौत 4 बच्चे घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में भूजल कमी, मिट्टी की घटती उर्वरता से कृषि को खतरा, कहा-तत्काल उठाएं कदम
यूपी में भूजल कमी, मिट्टी की घटती उर्वरता से कृषि को खतरा, कहा-तत्काल उठाएं कदम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे UP चुनाव! बोले- 'अब सीधा CM पद की शपथ लूंगा'
अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे UP चुनाव! बोले- 'अब सीधा CM पद की शपथ लूंगा'
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब में AAP के लिए नई मुसीबत, राज्य की महिला विंग हेड और MLA के घर सुबह-सुबह पहुंची ED
पंजाब में AAP के लिए नई मुसीबत, राज्य की महिला विंग हेड और MLA के घर सुबह-सुबह पहुंची ED
दिल्ली NCR
कांग्रेस से होगी 11 हजार करोड़ के नुकसान की वसूली? व्यापारी बोले- 'हमें मुआवजा चाहिए'
कांग्रेस से होगी 11 हजार करोड़ के नुकसान की वसूली? व्यापारी बोले- 'हमें मुआवजा चाहिए'
इंडिया
AQI Today: पंजाब-हरियाणा में सांस लेना मुश्किल, AQI 900 पार, प्रदूषित शहरों में दिल्ली किस नंबर पर?
AQI Today: पंजाब-हरियाणा में सांस लेना मुश्किल, AQI 900 पार, प्रदूषित शहरों में दिल्ली किस नंबर पर?
क्रिकेट
अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में मोहम्मद आमिर पर लगी सबसे ऊंची बोली, इतने में बिके
अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में मोहम्मद आमिर पर लगी सबसे ऊंची बोली, इतने में बिके
बॉलीवुड
'रामायण' का आएगा पार्ट 3? नमित मल्होत्रा की वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चा, रणबीर कपूर ने भी लीक कर दिया प्लान
'रामायण' का आएगा पार्ट 3? नमित मल्होत्रा की वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चा
इंडिया
मनप्रीत सिंह बादल की बेटी की रिसेप्शन में पहुंचे PM मोदी, दिल्ली में जुटे कई बड़े नेता
मनप्रीत सिंह बादल की बेटी की रिसेप्शन में पहुंचे PM मोदी, दिल्ली में जुटे कई बड़े नेता
मध्य प्रदेश
देवास: पुलिस हिरासत से भागा थाना प्रभारी की हत्या का आरोपी, मुठभेड़ में गंभीर घायल
देवास: पुलिस हिरासत से भागा थाना प्रभारी की हत्या का आरोपी, मुठभेड़ में गंभीर घायल
Home Tips
Dark Mehndi Color: हाथों में नहीं चढ़ता मेहंदी का रंग? नोट करें डार्क करने के 5 हैक्स
हाथों में नहीं चढ़ता मेहंदी का रंग? नोट करें डार्क करने के 5 हैक्स
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget