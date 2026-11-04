ओपी राजभर ने अखिलेश के चुनाव नलड़ने पर कसा तंज, 'टोना-टोटका, भूत-पिशाच सब'

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लडे़ंगे, जिस पर कैबिनेट मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया पर तंज कसा है. उन्होंने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें कम से कम एक सीट पर चुनाव लड़ लेना चाहिए था या फिर वो चुनौती से डर गए हैं.

अखिलेश यादव पर कस तंज

ओम प्रकाश राजभर ने हर बार की तरह अपने अंदाज में सपा मुखिया पर निशाना साधा और सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा- 'अरे मित्र अखिलेश जी, सुना है कि आप अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव में किसी सीट से नहीं लड़ेंगे. ए महाराज, नेता क्या जो चुनाव से भागे? आइये हो जाये दो-दो हाथ.

हमको नहीं पता था कि आप इतना टोना-टोटका मानने वाले हैं. वैसे बिना चुनाव लड़े आपका मुख्यमंत्री बन जाना कोई टोना-टोटका नहीं था मित्र! बल्कि रेडीमेड पार्टी के रेडीमेड शहजादा होने के कारण मुख्यमंत्री बन पाए थे. अब जब, लग गया कि लड़ने गए तो मिट्टीपलीत होनी तय है तो लगे मैदान छोड़कर भागने?

मित्र अखिलेश जी...ये लाल टोपी वालों की सरकार नहीं है, जब प्रदेश टोना-टोटका वाले चलाया करते थे. नोएडा से लेकर आगरा, अयोध्या और मथुरा तक टोना-टोटका मानने वालों की सरकार को जनता ने 10 साल पहले ही उखाड़ के फेंक दिया है. आज हम लोगों ने मिलकर सारे टोना-टोटका, भूत-प्रेत, पिशाच सब झार दिये हैं. आपके सब भूत प्रेत गायब हैं.

वैसे भी! ले दे के एक्कै बार सीएम बन पाए हैं आप...अब आगे अगली पैदाइश तक उम्मीद भी नहीं है. तो कम से कम हिम्मत दिखते हुए किसी एक सीट से लड़ लिये होते। डर गए चुनौती पर.

चलिए, बाबा विश्वनाथ आपका कल्याण करें... आपके पास चौराहे पर रुककर मिठाई खाने का समय था, मगर कुछ ही दूर पर उनके दरबार में शीश झुकाने का समय नहीं मिला. कम से कम पास में ही काल भैरव बाबा के दरबार में चले गये होते. वहां आपके सब टोना-टोटका का इलाज हो गया होता..'

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2027 का चुनाव नहीं लड़ेंगे सपा अध्यक्ष

बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने वाराणसी में ये ऐलान किया है कि वो आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पहले भी उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था और मुख्यमंत्री बने थे और यह शुभ है. इसलिए इस बार भी सीधा सांसद से वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.