समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का ऐलान किया है, जिस पर कैबिनेट मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा हैं. उन्होंने कहा कि आप गंगा के सामने खड़े होकर भी क़सम खाएंगे तो भी कोई नहीं मानेगा.

सुभासपा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव के क़ानून व्यवस्था को लेकर तंज कसते हुए उनकी सरकार में हुए अपराधों को याद दिलाया और कहा कि जब प्रदेश में आपकी सरकार थी तब जमकर तांडव हुआ था. ये बात पहले हम तो कहते ही थी लेकिन, अब तो ये बात ख़ुद अखिलेश यादव ने भी मान ली है, इसलिए वो क़सम खा रहे हैं कि अब कोई गुंडई नहीं होगी.

अखिलेश यादव पर कसा तंज

राजभर ने आगे कहा कि 'आपने ये क़सम तो होटल के हॉल में खाई है. लेकिन, अगर आप गंगा जी के सामने खड़े होकर भी कहें कि आपके राज में अपराध नहीं होगा तो भी कोई नहीं मान सकता. नारा देने या वादा करने से ज़ुर्म कम नहीं होता. उसके लिए नीयत होनी चाहिए, जो आप में है नहीं. बाकी आइये चुनाव में, मजा आएगा.'

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सपा के घोषणा पत्र में ऐलान

दरअसल अखिलेश यादव ने गुरुवार को सपा का घोषणापत्र जारी करते हुए प्रदेश में सशक्त शासन, अपराध एवं भय मुक्त समाज का दावा किया था. उन्होंने साफ़ कहा कि अपराधी चाहे किसी भी पार्टी का होगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. ख़ासतौर से दलितो, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जीरो हेट क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी.

सपा मुखिया ने ये भी कहा कि प्रदेश में ज़मीन विवाद के मामलों को सुलझाने, भू-माफिया के कब्जे रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा. इसके साथ ही ऐसी शिकायतों का तेजी से समाधान कर लोगों को न्याय दिलाने का भी भरोसा दिया. अखिलेश के इस ऐलान को योगी सरकार के अपराधियों पर सख्त एक्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है.