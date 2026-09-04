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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव और CJP की मुलाकात पर OP राजभर का तंज, 'अब तिलचट्टों का सहारा'

अखिलेश यादव और CJP की मुलाकात पर OP राजभर का तंज, 'अब तिलचट्टों का सहारा'

ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव की सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका से मुलाकात पर निशाना साधा और कहा कि क्या अब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं कि तिलचट्टों का सहारा ले रहा है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 04 Sep 2026 11:29 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका से मुलाकात को लेकर निशाना साधा है. राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि सपा मुखिया को अपने कार्यकर्ताओं पर इतना भरोसा नहीं रहा कि वो अब तिलचट्टों का साथ ले रहे हैं. 

अखिलेश यादव पर किया तीखा हमला

ओम प्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर सपा मुखिया की सीजेपी प्रवक्ता से मुलाक़ात पर तीखा हमला किया है. उन्होंने लिखा- 'का हो अखिलेश यादव जी, सुने हैं कि आप अभिजीत नक्षत्र में दीपक जलाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच आपके घर में 'तिलचट्टे' आने लगे, वो भी मुंह बांध के.

टीवी में तो दिखाता है कि 'लाल' वाला स्प्रे तिलचट्टों को खत्म करने के लिए होता है, यहां तो 'लाल' वाले खुद ही तिलचट्टों से मदद मांग रहा है? बताइए भला. अपने कंसवादी लोडरों पर इतना भी भरोसा नहीं है कि जो अब 'तिलचट्टों' का साथ ले रहे हैं?

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आपके पिता और चच्चू एतना मेहनत किये! गांव-गांव साइकिल क पैडल मार-मार के समाजवादी पार्टी चलाए, यही दिन देखने के लिए? कि बेटवा एसी में बइठ के तिलचट्टन के भरोसे सरकार बनाएगा? अब पता चल गया कि आप भी रील बाज तिलचट्टन के बल पर राजनीति करने वाले हैं. 

आप चांदी के चम्मच वाले हैं, विदेशी ताकत और अकूत पैसे के बल पर सत्ता का खेल आपकी पुरानी आदत है. आपके सैफई सिंडिकेट के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, लंदन-पेरिस घूमते हैं, मगर यही बिनती है कि अपने गांव-देहात के यादव और गरीब जोलहा-पसमांदा मुस्लिम युवाओं को ऐसी आग में मत झोंकिएगा कि उनका और उनके परिवार का भविष्य तबाह हो जाए.'

आशुतोष रांका से मुलाक़ात पर लगे क़यास

बता दें कि गुरुवार को सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने अखिलेश यादव से मुलाकात की. दोनों के बीच बंद कमरे में क़रीब डेढ़ घंटे तक बात चली. दोनों के बीच शिक्षा और रोज़गार से जुड़े मुद्दों पर बात हुई है. लेकिन, इस मुलाक़ात को लेकर अब सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. इसे छात्र और युवाओं को सपा के साथ जोड़ने की कवायत से भी जोड़कर देखा जा रहा है.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 04 Sep 2026 11:29 AM (IST)
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