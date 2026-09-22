'पहले सीटों का बंटवारा कर लें...', ओम प्रकाश राजभर ने साधा सपा पर निशाना

यूपी चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर बने हुए हैं. राजभर ने यूपी में सपा-कांग्रेस के बीच गठबंधन में देरी पर तंज कसा और कहा कि उन्हें पहले सीटों का बंटवारा कर लेना चाहिए.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव के पास अब कोई काम नहीं है उन्हें खाली ट्वीट करना है, बारह बजे सो कर उठना है और पीसी करना है. अब तो पीसी में भी पत्रकार डरने लगे हैं कि कोई सवाल ना पूछे नहीं तो भाजपाई हो जाएगा. उन्होंने कहा कि सपा के ख़िलाफ़ जो पोस्टर लगाए गए थे वो एकदम सही है.

'आजम के कुत्ते से हाथ मिलाते थे सपाई'

राजभर ने कहा कि ये वहीं सपा है ना, जिसके नेता आजम खान बाबा साहब अंबेडकर को भू माफिया बताते थे और सपाई आजम खान के कुत्ते से हाथ मिलाते थे, उनका इतना रुतबा था. जाइएगा उनके प्लेस में तो पूछिएगा कि भाई कि आजम खान के कुत्ता से हाथ कौन कौन लोग मिलाए थे जरा बताइए नाम तो.

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हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हुए पोस्टर पर राजभर कहा कि हनुमान जी उनको किस बात का आशीर्वाद देंगे? नमाज़ पढ़ने के लिए कि फातिहा पढ़ने के लिए कि कलमा पढ़ने के लिए किस बात का वह आदेश ले रहे हैं? काँग्रेस से गठबंधन को लेकर इमरान मसूद के बयान पर उन्होंने कहा कि अब इमरान मसूद को लग रहा है बीजेपी की सरकार आ रही है. वो अपने अलायंस में सीट बंटवारा कर लें, दूसरे की चिंता छोड़ दें.

इमरान मसूद के बयान पर भी साधा निशाना

इमरान मसूद बस हमला ही बोलते रहेंगे, उनके पास और कोई काम नहीं है. ना पार्टी के नाम का संगठन है, ना संगठन बनाने के लिए फुर्सत. बस मोदी जी से लेकर योगी जी तक पर हमला कर बोलते रहेंगे. दिल्ली में एसआईआर के 33 लाख मतदाताओं को नोटिस दिए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सवाल उठाये हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि खरगे की बात पर कोई भरोसा नहीं है.उनकी बात का कोई मतलब नहीं है.

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