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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड‘11 हजार का वादा, 1100 का लिफाफा’, अखिलेश पर OP राजभर का तंज

‘11 हजार का वादा, 1100 का लिफाफा’, अखिलेश पर OP राजभर का तंज

सपा चीफ अखिलेश यादव ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को पैसों के लिफाफे बांटे हैं. इस पर अब यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने गंभीर आरोप मढ़ दिए हैं. उन्होंने कम पैसे देने का आरोप लगाया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 29 Aug 2026 11:30 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रक्षाबंधन के पर्व पर शुक्रवार (28 अगस्त) को महिलाओं को पैसों के लिफाफे बांटे. सपा चीफ के इस कदम पर अब सियासत शुरू हो गई है. इसको लेकर योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा है.

ओपी राजभर ने रक्षाबंधन पर लिफाफा वितरण को लेकर अखिलेश पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया, "11 हजार के नाम पर महिलाओं को बुलाया और 1100 का लिफाफा थमाया." ओपी राजभर ने आगे कहा, "अखिलेश जी, कुछ नहीं मिला तो ‘राखी घोटाला’ करके बैठ गए? लिफाफे से बाकी 9900 रुपये कहां गायब हुए?"

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ओम प्रकाश राजभर ने कसा तंज

ओपी राजभर ने तंज कसते हुए लिखा, "विभीषणों से जल्द छुटकारा पा लीजिए, ये आपकी लंका लगा देंगे. रक्षाबंधन पर महिलाओं को दिए लिफाफे को लेकर सपा पर ओपी राजभर ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने आगे लिखा, "अखिलेश जी एक कहावत है कि लोगों का स्टेटस भले बदल जाए, लेकिन आदत नहीं बदल सकती. आप लोग सत्ता में रहें या न रहें, अपने खटकरमों से बाज नहीं आते." 

उन्होंने कहा, "इस बार कुछ नहीं मिला तो 'राखी घोटाला' करके बैठ गए? अरे कम से कम बहनों का मन और मान रख लिये होते. वैसे कंसवादियों से रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार पर मर्यादित आचरण की उम्मीद करना बेवकूफी ही है. दो दिन पहले अपने दफ्तर में आप खूब धूम-धड़ाके के साथ लिफाफा वितरण समारोह किए, जिसमें 11-11 हजार रुपए का प्रलोभन दे के पहले तो महिलाओं को बुलाया, लेकिन पहुंची केवल बुर्कानशीं ख्वातीनें."

अखिलेश यादव पर साधा निशाना

राजभर ने निशाना साधते हुए कहा, "अब मालूम चल रहा है कि आप लोग उन ख्वातीनों को भी 10-10 हजार रुपए का चूना लगा दिए. सबको 11 सौ रुपल्ली का लिफाफा थमा के चलता कर दिया गया? बाकी के रुपये कहां गायब कर दिए? आपके दफ्तर में चर्चा बहुत तेज है कि आपके ही विभीषणों ने हर पैकेट से करीब 10-10 हजार रुपए का राखी घोटाला किया है."

ओपी राजभर ने आगे लिखा, "वो सब भी सोचे होंगे कि 'शाह-ए-बेखबर' को पता थोड़ी न चलेगा. ये तो भला हुआ कि कुछ ख्वातीनों ने लिफाफा चेक कर लिया और पाया कि इसमें तो केवल 11 सौ रुपल्ली रखा है. आपका परम हितैषी होने के नाते पहले भी सलाह दी है और फिर दे रहा हूं 'विभीषणों' से जितना जल्दी छुटकारा पा लेंगे उतना अच्छा होगा. ये सब आपकी लंका लगा के ही मानेंगे."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS OM Prakash Rajbhar
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