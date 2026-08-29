‘11 हजार का वादा, 1100 का लिफाफा’, अखिलेश पर OP राजभर का तंज

समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रक्षाबंधन के पर्व पर शुक्रवार (28 अगस्त) को महिलाओं को पैसों के लिफाफे बांटे. सपा चीफ के इस कदम पर अब सियासत शुरू हो गई है. इसको लेकर योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा है.

ओपी राजभर ने रक्षाबंधन पर लिफाफा वितरण को लेकर अखिलेश पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया, "11 हजार के नाम पर महिलाओं को बुलाया और 1100 का लिफाफा थमाया." ओपी राजभर ने आगे कहा, "अखिलेश जी, कुछ नहीं मिला तो ‘राखी घोटाला’ करके बैठ गए? लिफाफे से बाकी 9900 रुपये कहां गायब हुए?"

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ओम प्रकाश राजभर ने कसा तंज

ओपी राजभर ने तंज कसते हुए लिखा, "विभीषणों से जल्द छुटकारा पा लीजिए, ये आपकी लंका लगा देंगे. रक्षाबंधन पर महिलाओं को दिए लिफाफे को लेकर सपा पर ओपी राजभर ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने आगे लिखा, "अखिलेश जी एक कहावत है कि लोगों का स्टेटस भले बदल जाए, लेकिन आदत नहीं बदल सकती. आप लोग सत्ता में रहें या न रहें, अपने खटकरमों से बाज नहीं आते."

उन्होंने कहा, "इस बार कुछ नहीं मिला तो 'राखी घोटाला' करके बैठ गए? अरे कम से कम बहनों का मन और मान रख लिये होते. वैसे कंसवादियों से रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार पर मर्यादित आचरण की उम्मीद करना बेवकूफी ही है. दो दिन पहले अपने दफ्तर में आप खूब धूम-धड़ाके के साथ लिफाफा वितरण समारोह किए, जिसमें 11-11 हजार रुपए का प्रलोभन दे के पहले तो महिलाओं को बुलाया, लेकिन पहुंची केवल बुर्कानशीं ख्वातीनें."

अखिलेश यादव पर साधा निशाना

राजभर ने निशाना साधते हुए कहा, "अब मालूम चल रहा है कि आप लोग उन ख्वातीनों को भी 10-10 हजार रुपए का चूना लगा दिए. सबको 11 सौ रुपल्ली का लिफाफा थमा के चलता कर दिया गया? बाकी के रुपये कहां गायब कर दिए? आपके दफ्तर में चर्चा बहुत तेज है कि आपके ही विभीषणों ने हर पैकेट से करीब 10-10 हजार रुपए का राखी घोटाला किया है."

ओपी राजभर ने आगे लिखा, "वो सब भी सोचे होंगे कि 'शाह-ए-बेखबर' को पता थोड़ी न चलेगा. ये तो भला हुआ कि कुछ ख्वातीनों ने लिफाफा चेक कर लिया और पाया कि इसमें तो केवल 11 सौ रुपल्ली रखा है. आपका परम हितैषी होने के नाते पहले भी सलाह दी है और फिर दे रहा हूं 'विभीषणों' से जितना जल्दी छुटकारा पा लेंगे उतना अच्छा होगा. ये सब आपकी लंका लगा के ही मानेंगे."

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