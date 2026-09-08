'टोपी भी बदलकर नीला...', सपा के यूथ विंग के नए ड्रेस कोड पर बोले ओपी राजभर

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के नए ड्रेस कोड और बहुजन समाज पार्टी में बदलाव पर प्रतिक्रिया दी है.

ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के यूथ विंग के नए ड्रेस कोड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपनी टोपी भी बदलकर नीला कर लें दलित भूला नहीं है. प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, महापुरुषों के नाम से बनी योजनाओं को खत्म किया, जिले का नाम कांशीराम के नाम से रखा गया उसे खत्म किया. दलित भूला नहीं है, लाल-काला कर लें कोई असर नहीं पड़ने वाला. सोशल मीडिया पर चेतावनी को लेकर कहा कि अगर वो शेर हैं तो हम सवा शेर हैं.

इसके साथ ही सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बसपा में बदलाव पर कहा कि मायावती का विषय है जिसको चाहें रखें जिसे चाहें हटा दें. उन्होंने ये बात आकाश आनंद को हटकर ईशान आनंद को जिम्मेदारी के सवाल पर कही.

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सहारनपुर प्रकरण में साधी चुप्पी

इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री राजभर ने सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण के सवाल पर प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया, बोले कि सहारनपुर न्यायालय के आदेश से कार्रवाई हुई है उस पर कुछ भी कहना उचित नहीं. जबकि इससे पहले तमाम विपक्षी दल इस मामले में प्रदेश की योगी सरकार और सहारनपुर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं. सपा और कांग्रेस के कई नेताओं को नजरबंद करने के साथ ही वहां जाते समय हिरासत में भी लिया गया था.

अखिलेश यादव पर निशाना

अखिलेश यादव द्वारा AI वीडियो पोस्ट करने की चेतावनी पर कहा कि अगर वो शेर हैं तो हम सवा शेर हैं. दरअसल पिछले कई दिनों से सत्ता और विपक्ष में सोशल मीडिया पर AI द्वारा क्रिएट की गयी सामग्री पोस्ट की जा रही है. जिसको लेकर भी परस्पर बयान बाजी जारी है.

यहां बता दें कि ओम प्रकाश राजभर लगातार सोशल मीडिया पर सपा और अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार मुखर टिप्पणी कर रहे हैं. रोजाना ही वे सुबह कुछ न कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं, जिससे सपा प्रतिक्रिया जरुर देती है. कई बार दोनों ओर मामला काफी गर्मा भी जाता है.

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