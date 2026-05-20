'इतने महाज्ञानी हो तो यह बताओ कि...', अखिलेश यादव से ओम प्रकाश राजभर ने पूछा ऐसा सवाल

'इतने ज्ञानी-महाज्ञानी हो तो यह बताओ कि...', अखिलेश यादव से ओम प्रकाश राजभर ने पूछा ऐसा सवाल, क्या दे पाएंगे जवाब?
Om Prakash Rajbhar on Akhilesh Yadav: ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव का कभी इंटरव्यू देखिए, ऐसे बात करते हैं जैसे दुनिया का सारा ज्ञान इन्हीं के पास है.
उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर उबाल आता दिख रहा है. यूपी चुनाव 2027 से पहले विरोधी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं. इसी क्रम में सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच भी तीखी बहस देखने को मिल रही है.
हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव से सवाल किया है कि महाराजा सुहेलदेव की गौरवगाथा किस षड्यंत्र के तहत दबाए रखी गई? यह सवाल उन्होंने कटाक्ष के लहजे में पूछा.
'सपा की मुगलिया सोच'- ओम प्रकाश राजभर
ओपी राजभर ने पोस्ट में लिखा, "अखिलेश यादव का कभी इंटरव्यू देखिए, ऐसे बात करते हैं जैसे दुनिया का सारा ज्ञान इन्हीं के पास है. अरे भाई, इतने बड़े ज्ञानी-महाज्ञानी हो, बताओ न... कि हजार साल तक महाराजा सुहेलदेव की गौरवगाथा किस षड्यंत्र के तहत दबाए रखी गई? 13 साल तक आपकी पार्टी यूपी में शासन की है. लिखकर ले लीजिए, ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पूरा सपाई गिरोह ब्रिटिश और मुगलिया सोच वाला है."
.@yadavakhilesh जी... हम महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं… उस महान योद्धा के, जिसने बहराइच की धरती पर महमूद गजनवी के भांजे सेनापति सैयद सालार मसूद 'गाजी' का सिर धड़ से उतारकर अयोध्या और पूरे अवध की रक्षा की थी।— Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) May 20, 2026
महाराजा सुहेलदेव राजभर जी अति पिछड़ों, वंचितों, गरीबों और…
'हमने अनेक आक्रांताओं का घमंड तोड़ा है'
इतना ही नहीं, ओपी राजभर ने आगे लिखा, "हम महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं… उस महान योद्धा के, जिसने बहराइच की धरती पर महमूद गजनवी के भांजे सेनापति सैयद सालार मसूद 'गाजी' का सिर धड़ से उतारकर अयोध्या और पूरे अवध की रक्षा की थी. महाराजा सुहेलदेव राजभर जी अति पिछड़ों, वंचितों, गरीबों और सनातन स्वाभिमान के प्रतीक हैं. उन्होंने सभी जातियों को साथ लेकर आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी. इतिहास गवाह है कि हर हमलावर का घमंड तोड़ा है हमने."
सपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सुभासपा चीफ ने आगे कहा, "हम राजभर, निषाद, कुर्मी, मौर्य, लोध, प्रजापति, भर, कहार, बिंद, कश्यप, मल्लाह, गड़रिया, धोबी, नाई, गोंड, बाथम, तुरा, माझी... हम सबने इतिहास के किसी न किसी कालखंड में अनेकों आक्रांताओं का घमंड तोड़ा है लेकिन दुख इस बात का है कि पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने और आजादी के बाद कांग्रेस-सपा की राजनीति ने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की गौरवगाथा दबाने का काम किया. 1000 साल तक हमने जो दुर्दशा झेली है, उसके लिए आप जैसे मुगल और अंग्रेज मानसिकता वाले लोग जिम्मेदार हैं."
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Source: IOCL