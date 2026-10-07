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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल-प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR पर बोले ओम प्रकाश राजभर, जानें क्या कहा

राहुल-प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR पर बोले ओम प्रकाश राजभर, जानें क्या कहा

दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ बिना अनुमति के आकाशवाणी भवन में विरोध प्रदर्शन करने के मामले में केस दर्ज किया है. जिस पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 07 Oct 2026 02:31 PM (IST)
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दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आकाशवाणी भवन में घुस गए और धरने पर बैठ गए. इस मामले में अब दिल्ली पुलिस ने दोनों नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिस पर योगी सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई हैं. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को सही बताया हैं. 

ओम प्रकाश राजभर ने आकाशवाणी भवन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी के धरने को ग़लत बताया. राजभर से जब दिल्ली पुलिस के एक्शन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने प्रिंयका गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर की है वो एकदम सही किया है. अगर वो किसी सरकारी संस्था में जबरन घुसकर तोड़फोड़ करेंगे, तो गिरफ्तारी तो होगी और मुकदमा भी लिखा जाएगा. 

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राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर FIR

बता दें कि 6 अक्टूबर मंगलवार को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के सभी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग तक मार्च का ऐलान किया था. ये प्रदर्शन काँग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में हुए और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत तमाम सपा सांसद भी प्रदर्शन में शामिल थे. 

पुलिस ने इस दौरान सपा मुखिया को डिटेन कर लिया, वहीं राहुल गांधी पुलिस की गाड़ी से उतर आकाशवाणी भवन में घुस गए. इसके बाद सांसद प्रियंका गांधी और अन्य काँग्रेस सांसद भी आकाशवाणी भवन में घुस गए और वहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. राहुल गांधी देर शाम को पुलिस ने दोनों नेताओं को हिरासत में ले लिया और कुछ देर बाद रिहा कर दिया. 

बिना इजाजत आकाशवाणी में घुसने का आरोप

दिल्ली पुलिस ने अब इस घटना का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेसी सांसदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान आकाशवाणी भवन में बिना इजाज़त घुसने और धरना देने के मामले में  मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि प्रतिबंधित सरकार इमारत में प्रवेश करना नियमों का उल्लंघन हैं. इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 07 Oct 2026 02:31 PM (IST)
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