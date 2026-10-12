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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मुसलमान बेवजह समाजवादी पार्टी...', ओवैसी के बयान का ओपी राजभर ने किया समर्थन

'मुसलमान बेवजह समाजवादी पार्टी...', ओवैसी के बयान का ओपी राजभर ने किया समर्थन

मुसलमानों को लेकर आजमगढ़ में दिए गए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान के यूपी पंचायती राजमंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समर्थन किया है. मुस्लिमों से ओवैसी का झंडा उठाने के लिए राजभर ने कहा है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 12 Oct 2026 12:16 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बयानों पर सियासत तेज हो गई है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन यानी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान का यूपी के पंचायती राजमंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समर्थन किया है. ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "असदुद्दीन ओवैसी जो भी कहते हैं, वह सही है. मुसलमान बेवजह समाजवादी पार्टी का झंडा ढो रहे हैं."

दरअसल, मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अंबेडकर में पत्रकारों से रूबरू होते AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के मुसलमानों को लेकर दिए बयान का समर्थन किया है. मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि, "असदुद्दीन ओवैसी जो भी कहते हैं, वह सही है. मुसलमान बेवजह समाजवादी पार्टी का झंडा ढो रहे हैं. उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि वे कब तक दूसरों के लिए रास्ता बनाते रहेंगे. ओवैसी का झंडा उठाएं, मैदान में उतरें, और फिर मज़ा आएगा..."

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बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए सामान्य वर्ग ने की मेहनत- ओपी राजभर

इसके अलावा मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सामान्य वर्ग के लोगों को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की है. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि "भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए सामान्य वर्ग ने कड़ी मेहनत की और सार्वजनिक चौराहों पर व्यापक चर्चा की. उनका इरादा अयोध्या में भगवान राम के लिए एक मंदिर बनाने का था, और मंदिर अब बन गया है..."

मुसलमानों को लेकर ओवैसी ने क्या कहा?

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने समजावादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं को अपनी जवानी अपने माता-पिता के नाम कुर्बान करनी चाहिए, न कि अखिलेश यादव के नाम. अखिलेश ने हमेशा मुसलमानों का इस्तेमाल सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए किया लेकिन, उन्हें कभी बराबरी का हक नहीं दिया. 

आजमगढ़ में लाल टोपी ने कुछ नहीं किया- ओवैसी

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "सैफई में इतने स्कूल कॉलेज है कि आप गिनती नहीं कर पाओगे, जबकि आजमगढ़ में लाल टोपी ने कुछ नहीं दिया." आगे कहा, "समाजवादी पार्टी के दो सांसद, दस विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि होने के बावजूद जिले की सड़कों की स्थिति बदहाल है. आजमगढ़ में विकास के लिए जिस तरह के प्रयास होने चाहिए, वे दिखाई नहीं दे रहा हैं."

'लाल टोपी ने मुसलमान को सिर्फ...', ओवैसी ने अखिलेश पर साधा निशाना

About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 12 Oct 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi UP NEWS OM Prakash Rajbhar
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