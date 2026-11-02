'बड़के भइया का झंडा उठाना बंद कर देना चाहिए', ओम प्रकाश राजभर ने दी अखिलेश को सलाह

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की राहुल गांधी के साथ तस्वीर का जिक्र कर कहा कि सपा मुखिया को अब तो उन्हें बड़के भइया का झंडा उठाना बंद कर देना चाहिए.

सुभासपा चीफ ओपी राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि जिस स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने सम्मान दिया वो राहुल गांधी के साथ तस्वीर शेयर कर उनकी औकात बताते फिरते हैं और सिर्फ आपको अपमानित कर रहे हैं.

'बड़के भइया का झंडा उठाना बंद करें'

ओपी राजभर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सपा अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए पोस्ट किया और कहा- 'अखिलेश यादव जी, लगता है मैंने जो सुबह कहा वो आपको शाम तक समझ आ गया. आखिर कब तक दबकर राजनीति करेंगे? अब डरना नहीं है बड़के भइया से. यही समय है, सही समय है.

कम से कम बड़के भइया का झंडा उठाना तो बंद करिए. वो ये रैली करने के बाद फिर थाईलैंड, वियतनाम या मंगोलिया निकल जाएंगे और आपको यहां सीट बंटवारे को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य से डील करनी पड़ेगी.

वहीं स्वामी प्रसाद जो आपके बड़के भइया के साथ फोटो खिंचवाते हैं और आपकी औक़ात बताते फिरते हैं. वही स्वामी जिसको आपने सारा सम्मान दिया लेकिन उन्होंने आपको सिर्फ़ अपमानित किया. दुख इस बात का है कि आपका स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है. आपके कार्यकर्ता टकटकी लगाए हैं कि भइया धमाका करेंगे लेकिन आप फुस्स पटाखा निकले. अपना स्टैंड क्लिकर करे बता दीजिए या फिर लगाते रहिए दिल्ली का चक्कर.'

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बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों काँग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाक़ात की थी, जिसके बाद उन्होंने दस सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया था. वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव से जब मौर्य के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है. हमारी सीटों में शामिल नहीं हो सकते उन्हें अवॉइड करो.