'औकात दिखा दूंगा', राजभर ने दी अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने की चुनौती

उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अभी से नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है. इसी बीच वाराणसी पहुंचे सुभासपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ़ कर दिया कि वो गाज़ीपुर की जहूराबाद सीट से ही चुनाव लड़ेंगे. वहीं उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को भी यहां से चुनाव लड़ने की चुनौती दी.

एबीपी न्यूज़ से ख़ास बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो आगामी चुनाव गाजीपुर के जहूराबाद से ही लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि ये एकदम तय हैं कि हम तो जहूराबाद से चुनाव लड़ेंगे, डंके की चोट पर जीतेंगे और हम चाहते हैं कि अखिलेश जी और शिवपाल जी आकर लड़ जाएं चुनौती दे रहा हूं. यहां से लड़ ले चुनाव वो लोग, औकात दिखा देंगे.

सुभासपा प्रमुख ने इस दौरान डिंपल यादव को अगला मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डिंपल यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की जो अटकलें लग रही है. इससे साफ़ है कि निश्चित ही अखिलेश यादव से ज्यादा डिंपल यादव का लोगों में प्रभाव है, उनसे पिछड़े समाज की महिलाएं जुड़ेंगी.

ओवैसी पर क्या बोले ओमप्रकाश राजभर?

ओम प्रकाश राजभर ने यूपी चुनाव में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में निश्चित तौर पर ओवैसी का उत्तर प्रदेश में प्रभाव होगा, जो पीड़ित लोग हैं वह उनसे जुड़ेंगे. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान जीत के गया वह अखिलेश यादव का गुलाम है. जबकि ओवैसी जी के माध्यम से जो मुसलमान चुनकर जाएंगे वह सदन में अपनी बात रखेंगे.

कांग्रेस नेता अजय राय के स्वागत में मछली भोज पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि एक कट्टर सनातनी सावन माह में ही ऐसे भोज में शामिल क्यों हुआ? 80% लोग सावन में मांसाहार नहीं खाते हैं.

आरक्षण की बहस पर दिया जवाब

आरक्षण को लेकर चल रही चर्चा के बीच मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि, हमने पहले भी कहा था, आज भी हम कहते हैं कि जो DM, आईजी, डीआईजी राज्यपाल मुख्यमंत्री हो गया उसके बेटे को आरक्षण की जरूरत नहीं. जो समाज की मुख्य धारा में आ गया उसे आरक्षण की क्या जरूरत है? अपने भाई जिनको जरूरत है उनकी मदद करिए और यही बाबा साहब का भी सिद्धांत था.

अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट JPNIC को शुरू करेंगे CM योगी, 9 सालों से था सन्नाटा



