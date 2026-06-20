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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी विधानसभा चुनाव से पहले ओपी राजभर को लगेगा झटका! अब्बास अंसारी परिवार समेत सपा में हो सकते हैं शामिल

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ओपी राजभर को लगेगा झटका! अब्बास अंसारी परिवार समेत सपा में हो सकते हैं शामिल

UP Politics: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर को बड़ा झटका लगने वाला है. पार्टी के विधायक के सपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 20 Jun 2026 10:46 AM (IST)
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सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर को तगड़ा झटका लग सकता है. मंत्री ओमप्रकाश राजभर की सुभासपा से मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी और अंसारी परिवार रविवार (21 जून) को समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकता है. समाजवादी पार्टी में अंसारी परिवार के शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

यूपी की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बड़े उलटफेर की सुगबुगाहट तेज हो गई है. मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं. इसको लेकर अटकलें लगना शुरू हो गई हैं. बता दें कि इस बड़े उलटफेर को लेकर विधायक अब्बास अंसारी की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है.

सपा का दामन थामेंगे राजभर के विधायक

अब्बास अंसारी के सुभासपा छोड़ने और सपा का दामन थामने को लेकर पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जाती रही हैं. ऐसे में बड़ी बात यह है कि अंसारी परिवार के समाजवादी पार्टी के साथ आने के बाद पूर्वांचल की राजनीति में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है.

विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गई हैं. अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि अब्बास अंसारी के चाचा और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं.

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ओपी राजभर और अखिलेश के बीच छिड़ी जुबानी जंग

बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 23 सांसद उनके जरिए बीजेपी के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा था कि सपा में भी टूट हो सकती है. इस पर अखिलेश यादव ने राजभर को अफवाह मंत्री करार दिया था. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राजभर अपनी पार्टी के भविष्य पर ध्यान दें.

ऐसे में अब्बास अंसारी के सपा में जाने की अटकलों को लेकर अब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में टूट साफ निकलकर बाहर आ रही है. फिलहाल विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी उठा-पटक शुरू हो गई है. अब्बास अंसारी का परिवार संग सपा में जाना ओम प्रकाश राजभर को भारी पड़ सकता है. 

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Published at : 20 Jun 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Abbas Ansari Akhilesh Yadav UP NEWS OM Prakash Rajbhar SAMAJWADI PARTY
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