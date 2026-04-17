यूपी पंचायत चुनाव में क्यों हो रही देरी? ओपी राजभर ने कर दिया बड़ा दावा, इन्हें बताया दोषी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राजभर ने महिला आरक्षण पर विपक्ष के रुख को दोहरा मापदंड बताया.

पंचायत चुनाव टलने का ठीकरा सपा पर फोड़ा, 2027 में एनडीए जीत का दावा.

नोएडा हिंसा में सपा की फंडिंग और मुस्लिम आरक्षण पर उठाए सवाल.

अतरौलिया सीट पर गठबंधन की सीटों पर सुलह की बात कही.

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब इस साल न होने के आसार पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसका ठीकरा समाजवादी पार्टी पर फोड़ा है. उन्होंने आरोप लगाया कि हम लोग चुनाव कराने कि तैयारी में थे, लेकिन मुकदमा सपा के लोगों ने करवाया, जिस वजह से अडंगा लगा. यही नहीं उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव 2027 में एनडीए कि बम्पर जीत होगी.

वहीं संसद में महिला आरक्षण पर चर्चा के बीच विपक्ष ने इस पर बीजेपी सरकार की नियत पर सवाल उठाये हैं. जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष को दोमुंहा सांप बताया. बोले ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ कह रहे हैं कि समर्थन में भी हैं और एक तरफ विरोध कर रहे हैं. दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं.

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नोएडा हिंसा में सपा कि फंडिंग

ओम प्रकाश राजभर यहीं नहीं रुके उन्होंने हालिया नोएडा में श्रमिकों के आंदोलन में हिंसा के लिए सपा को जिम्मेदार ठहराया. बोले इसके पीछे सपा कि फंडिंग है. इसके साथ ही अखिलेश यादव द्वारा मुस्लिम आरक्षण पर बोले कि मुस्लिम सपा में दरी बिछाते हैं. एक भी नेता अखिलेश के सामने नहीं बोल सकता. अब अखिलेश पीएम से मुस्लिम आरक्षण कि मांग कर रहे हैं, कैसे?

2027 में जीत का दावा

कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि प्रचंड बहुमत से एक बार फिर एनडीए कि सरकार बनेगी. जबकि इंडिया गठबंधन में कोई भी दल शामिल हो जाए. जनता इनको जबाब दे देगी. वहीं आजमगढ़ कि अतरौलिया सीट पर खुद कि पार्टी और निषाद पार्टी के दावों के सवाल पर कहा कि कोई दिक्कत नहीं है. दोनों लोगों में बैठकर बात हो जाएगी.

यहां बता दें कि महिला आरक्षण को लेकर संसद के विशेष सत्र में बहस जारी है. जिसमें विपक्ष ने महिला आरक्षण के बहाने बीजेपी द्वारा परिसीमन लाने का दावा किया और कहा कि बिना जाति जनगणना के इसे लागू करना पिछड़े वर्ग व वंचित वर्ग के साथ अन्याय होगा. जबकि बीजेपी और सहयोगी दल विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं.

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