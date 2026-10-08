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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'12 बजे तक अली-अली, उसके बाद बजरंग बली', अखिलेश पर योगी के मंत्री का हमला

'12 बजे तक अली-अली, उसके बाद बजरंग बली', अखिलेश पर योगी के मंत्री का हमला

यूपी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है. मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव 12 बजे तक अली-अली करते हैं और 12 बजे के बाद जय बजरंगबली.

Written By : प्रदीप कुमार |  Updated at : 08 Oct 2026 04:11 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा सियासी हमला बोला है.   मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा है कि, "अखिलेश जी को न भगवान राम पर भरोसा है, न भगवान कृष्ण पर. वो सुबह से शाम तक दोहरा चरित्र दिखाते हैं." ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव 12 बजे तक अली-अली करते हैं और 12 बजे के बाद जय बजरंगबली. दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, वही हाल अखिलेश का है.

योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 2027 विधानसभा चुनाव पर कहा, "अखिलेश जी इस सत्ताइस में नहीं, अगली पैदाइश की तैयारी करें. इस जन्म में सरकार नहीं बननी है. ट्विटर से राजनीति नहीं होगी, जनता के बीच जाना पड़ेगा. विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं."

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'मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, अखिलेश सैफई में नाच रहे थे'

उन्होंने अखिलेश सरकार पर हमला करते हुए कहा,"मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, लोग कट-मर रहे थे और अखिलेश सैफई में नाच देख रहे थे. 5 साल में 1000 दंगे हुए, 1200 लोगों की जान गई. पूरा प्रदेश गुंडाराज में था. नौकरी निकलती थी तो चाचा-भतीजा पैसा लेकर अपनी बिरादरी को नौकरी बाँट देते थे. आज योगी राज में बिना पैसे के योग्य लोगों को नौकरी मिल रही है."

अखिलेश को सता रहा मुस्लिम वोट खोने का डर- राजभर

अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनको मुस्लिम वोट खोने का डर है. सोचते हैं राम के चक्कर में मुसलमान न खो दें. लेकिन सच्चाई ये है कि अब मुसलमान भी उनका साथ छोड़ रहा है. 4 बार मुसलमानों ने यादव को मुख्यमंत्री बनाया. अब मुसलमान कह रहा है हम दरी नहीं बिछाएंगे, हमको कुर्सी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए. 

उन्होंने कहा कि लाखों मुसलमान समझ गए हैं कि भाजपा में भेदभाव नहीं है. गैस, आवास, राशन, पेंशन सबको मिल रहा है. इसलिए लाखों मुसलमान अब भाजपा के साथ हैं. सपा राज्यसभा उम्मीदवार धनराज नाथवानी के मोदी जी को बधाई देने पर राजभर ने कहा - वो BJP के नेता हैं, सपा के टिकट पर जीते हैं तो मोदी की ही तारीफ करेंगे. अखिलेश BJP के डर से भाग गए, 22 घोटालों की CBI जांच से बचने के लिए BJP के इशारे पर काम करते हैं.

बैंड पार्टी में झुनझुना बजाने वाले से की शिवपाल यादव की तुलना

मंत्री ओम प्रकाश राजभर शिवपाल यादव की तुलना शादी-पार्टी में बैंड बजाने वाले से की है. उन्होंने कहा कि शिवपाल की स्थिति बैंड पार्टी में झुनझुना बजाने वाले जैसी हो गई है. अखिलेश कुर्सी से भगा देते हैं, लोहिया ट्रस्ट से हटा दिया. मजबूरी में पार्टी का विलय करा दिया. राहुल और प्रियंका के वोट-चोरी वाले प्रदर्शन पर राजभर ने कहा - ये अगला बहाना हार का तैयार कर रहे हैं. इनको तो चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार को बधाई देनी चाहिए, जिन्होंने 2 साल में सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें जितवाईं. 

उन्होंने कहा है कि 2014 से पहले सिस्टम कांग्रेस का था तो क्या कांग्रेस ने मोदी को PM बना दिया? 2012 से 2017 तक सिस्टम अखिलेश का था तो क्या उन्होंने योगी को CM बना दिया. राजभर ने साफ कहा - 2027 में सपा की सरकार नहीं बन रही, विकास पर जनता योगी-मोदी के साथ है और हम NDA के साथ हैं, और रहेंगे.

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Published at : 08 Oct 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS OM Prakash Rajbhar
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