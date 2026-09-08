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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सत्ता में तो कब्रिस्तान दिख...', अखिलेश यादव पर बरसे ओम प्रकाश राजभर

'सत्ता में तो कब्रिस्तान दिख...', अखिलेश यादव पर बरसे ओम प्रकाश राजभर

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आपकी सरकार में भीम नगर, फुले नगर, कांशीराम नगर, रमाबाई नगर, संत रविदास नगर का नाम बदला गया. आंबेडकर जी के नाम पर चलने वाली सब योजना हटा दी गई.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 08 Sep 2026 01:50 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने जोरदार हमला बोला है. उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई पत्रकार तीखा सवाल कर दे तो तिलमिला जाते हैं. पीसी में भी सिर्फ यादव जी और खान साहब ही चाहिए क्या?

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक पोस्ट के जरिए सवाल किया कि “क्या मित्र अखिलेश यादव जी, एसी में बैठकर अपने खासम-खास यूट्यूबर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते है और गलती से कोई ढ़ंग का पत्रकार कड़ा सवाल पूछ दें तो 'मिसरा जी-मिसरा जी' करने लगते हैं. क्या पीसी में भी सिर्फ यादव जी और ख़ान साहब ही चाहिए क्या? 

राजभर ने 8 सितंबर को हुई अखिलेश यादव की प्रेस कांफ्रेंस को लेकर कहा, “आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी. इसमें आप बहुत लंबा चौड़ा फेंक रहे थे कि सरकार आई तो सम्राट अशोक की जयंती पर अवकाश देंगे, बौद्ध स्थल वर्ल्ड क्लास बना देंगे.”

सत्ता में थे तो कब्रिस्तान पर खर्च कर रहे थे- राजभर

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अशोक-बुद्ध जी का नाम लेते हुए यह भी बता दिये होते कि जब आप सत्ता में थे तब आपको कब्रिस्तान दिख रहा था. तब तो जनता के सारे पैसे तो कब्रिस्तान में खर्च कर रहे थे. ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि जब सपा सरकार थी तब बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने जिलों और संस्थानों का नाम मिटाए जा रहे थे.

यूपी कैबिनेट मंत्री राजभर ने कहा कि आपकी सरकार में भीम नगर, फुले नगर, कांशीराम नगर, रमाबाई नगर, संत रविदास नगर का नाम बदला गया. आंबेडकर जी के नाम पर चलने वाली सब योजना हटा दी गई. ओपी राजभर ने आरोप लगाया, “आप मंच पर बैठे रहे और आपके आजम खान बाबा साहब की प्रतिमा का मजाक उड़ाते रहे, तब आप किस नशे में थे? उन्होंने कहा कि यूपी जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि आपने सत्ता में रहते बहुजनों के लिए क्या, जवाब जरूर दीजिए.

आखिर अखिलेश यादव कबतक हवाबाजी करेंगे- राजभर

बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमला बोला है. इससे पहले उन्होंने अखिलेश यादव की राजनीति पर सवाल खड़े किए थे. राजभर ने कहा था कि आखिर अखिलेश यादव कबतक हवाबाजी करेंगे और एसी और पीसी से ही चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने तंज कसते हुए सपा प्रमुख को जमीन पर आने की बात कही थी.

इससे पहले राजभर ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा था कि आइए जमीन पर उतरिए और दो-दो हाथ हो जाएं. एकतरफा चुनाव में मजा नहीं आता है.'

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Published at : 08 Sep 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Om Prakash Rajbhar Akhilesh Yadav UP News
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