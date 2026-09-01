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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जमीन पर आइए....' ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को फिर दी चुनौती

'जमीन पर आइए....' ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को फिर दी चुनौती

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें एसी कमरे से बाहर निकलकर जनता के बीच आने और चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती दी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 01 Sep 2026 10:51 AM (IST)
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  • राजभर कहा कि जनता अखिलेश का विनाशकारी कार्यकाल भूली नहीं है.

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बार फिर हमला बोला है. राजभर ने अखिलेश यादव को जमीन पर उतरकर जनता के बीच आने की चुनौती दी. उन्होंने कहा कि सिर्फ एसी कमरे में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए चुनाव नहीं लड़ा जा सकता.

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा, "अखिलेश भाई, कब तक ये हवाबाजी चलती रहेगी. एसी और पीसी से ही चुनाव लड़ लेंगे? एसी कमरे में बैठ कर पीसी करके चुनाव लड़ेंगे?"

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उन्होंने आगे कहा, "जमीन पर आइए महाराज. आइये दो-दो हाथ हो जाए. एकतरफा चुनाव में मजा नहीं आता है. आप सीधे जनता का सामना करने में क्यों घबरा रहे हैं? पुराने पाप याद आ जाते हैं क्या?"

कार्यकर्ताओं के परिवारों को लेकर भी साधा निशाना

राजभर ने अखिलेश यादव के पुराने कार्यकाल को लेकर भी तीखा हमला किया. उन्होंने कहा, "आपको पता है कि अपने कार्यकाल से आपके कार्यकर्ताओं के घर की महिलाओं को भी डर लगता है. यकीन ना हो तो किसी कार्यकर्ता के घर की महिला से बात कर लीजिएगा."

2012-2017 के कार्यकाल पर उठाए सवाल

सुभासपा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 2012 से 2017 के कार्यकाल को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "दंगा, अपराध, भ्रष्टाचार, लूट-खसोट, महिलाओं के खिलाफ अपराध के ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जिन्हें याद करके रूह कांप जाती है, लगता है कि 2012-2017 के बीच उत्तर प्रदेश में सरकार थी ही नहीं."

राजभर ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राजनीति करने को लेकर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "ट्विटर, एसी, पीसी करते रहिए भाई. जमीन पर आपको लेकर बहुत खराब माहौल है. आपके स्वजातीय और धर्म विशेष के कुछ उत्पाती लोगों को छोड़ दें तो कोई आपके साथ है नहीं."

अंत में राजभर ने कहा, "10 साल हो गए लेकिन लोग आपके विनाशकारी कार्यकाल को भूले नहीं हैं. घर में रहिए, सुरक्षित रहिए. जय भारत, जय श्रीराम, जय श्री कृष्ण, जय महाराज सुहेलदेव"

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 01 Sep 2026 10:51 AM (IST)
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