'जमीन पर आइए....' ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को फिर दी चुनौती

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राजभर कहा कि जनता अखिलेश का विनाशकारी कार्यकाल भूली नहीं है.

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बार फिर हमला बोला है. राजभर ने अखिलेश यादव को जमीन पर उतरकर जनता के बीच आने की चुनौती दी. उन्होंने कहा कि सिर्फ एसी कमरे में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए चुनाव नहीं लड़ा जा सकता.

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा, "अखिलेश भाई, कब तक ये हवाबाजी चलती रहेगी. एसी और पीसी से ही चुनाव लड़ लेंगे? एसी कमरे में बैठ कर पीसी करके चुनाव लड़ेंगे?"

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उन्होंने आगे कहा, "जमीन पर आइए महाराज. आइये दो-दो हाथ हो जाए. एकतरफा चुनाव में मजा नहीं आता है. आप सीधे जनता का सामना करने में क्यों घबरा रहे हैं? पुराने पाप याद आ जाते हैं क्या?"

कार्यकर्ताओं के परिवारों को लेकर भी साधा निशाना

राजभर ने अखिलेश यादव के पुराने कार्यकाल को लेकर भी तीखा हमला किया. उन्होंने कहा, "आपको पता है कि अपने कार्यकाल से आपके कार्यकर्ताओं के घर की महिलाओं को भी डर लगता है. यकीन ना हो तो किसी कार्यकर्ता के घर की महिला से बात कर लीजिएगा."

2012-2017 के कार्यकाल पर उठाए सवाल

सुभासपा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 2012 से 2017 के कार्यकाल को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "दंगा, अपराध, भ्रष्टाचार, लूट-खसोट, महिलाओं के खिलाफ अपराध के ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जिन्हें याद करके रूह कांप जाती है, लगता है कि 2012-2017 के बीच उत्तर प्रदेश में सरकार थी ही नहीं."

राजभर ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राजनीति करने को लेकर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "ट्विटर, एसी, पीसी करते रहिए भाई. जमीन पर आपको लेकर बहुत खराब माहौल है. आपके स्वजातीय और धर्म विशेष के कुछ उत्पाती लोगों को छोड़ दें तो कोई आपके साथ है नहीं."

अंत में राजभर ने कहा, "10 साल हो गए लेकिन लोग आपके विनाशकारी कार्यकाल को भूले नहीं हैं. घर में रहिए, सुरक्षित रहिए. जय भारत, जय श्रीराम, जय श्री कृष्ण, जय महाराज सुहेलदेव"

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