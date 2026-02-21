नूंह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी के साथ अलीगढ़ में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. बिट्टू बजरंगी से शादी करने के नाम पर 30 हजार रुपये ठग लिए गए और जब वो बारात लेकर तय समय पर उस मंदिर पहुंचा जहां उसे बुलाया गया था तो वहां न दुल्हन थी और न है कोई और. जिसके बाद बिट्टू ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है.

फरीदाबाद में गोरक्षा बजरंग फोर्स के अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी ने इस संबंध में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. बिट्टू ने कहा कि उसके पड़ोसी के रिश्तेदार बंटी और प्रदीप ने उसकी शादी कराने का दावा किया था. कुछ दिनों बाद उन्होंने रानी नाम की महिला से उसकी मुलाकात कराई. रानी ने तीन मौकों पर उसे अलीगढ़ बुलाकर तीन अलग-अलग युवतियों से मिलवाया.

बिट्टू बजरंगी के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी

कुछ समय बाद बंटी ने एक युवती पूजा की तस्वीर भेजी, जिससे उसने शादी के लिए सहमति दी. 5 सितंबर 2025 को बंटी और रानी कथित युवती और उसके परिजनों के साथ बजरंगी के घर आए और 7 फरवरी 2026 को शादी की तारीख तय कर दी गई.

शादी की तैयारियों के लिए 6 फरवरी को बजरंगी ने आरोपियों को 30 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए. यह रकम दुल्हन के कपड़े और अन्य आवश्यक सामान खरीदने के नाम पर मांगे गए थे. आरोप है कि इससे पहले भी शादी की व्यवस्था के नाम पर 1.20 लाख रुपये देने की बात तय की गई थी.

बिना दुल्हन लौटी बिट्टू बजरंगी की बारात

तय कार्यक्रम के अनुसार, 7 फरवरी बजरंगी बारात लेकर अलीगढ़ में तय किए गए मंदिर में पहुंच गया लेकिन, उस मंदिर न तो दुल्हन पक्ष का कोई सदस्य मौजूद था और न ही बंटी या रानी और ना पूजा का कोई अता-पता. सभी के मोबाइल फोन भी बंद मिले. जब बजरंगी ने कथित दुल्हन के नंबर पर फ़ोन किया तो उधर से युवती ने कहा कि उसे किसी भी शादी की जानकारी नहीं है. जिसके बाद उन्हें बिना दुल्हन के लौटना पड़ा.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने इस मामले शिकायत के आधार पर बंटी, रानी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं यह मामला किसी संगठित शादी ठगी गिरोह से जुड़ा तो नहीं है. प्रारंभिक जांच में पैसों के लेनदेन और कॉल डिटेल्स की पड़ताल की जा रही है. जिन खातों में रकम ट्रांसफर की गई, उनकी जानकारी जुटाई जा रही है.

सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल

बता दें कि बिट्टू बजरंगी का नाम 2023 में हरियाणा के नूंह जिले में हुई हिंसा के मामले में भी सामने आया था. उस प्रकरण में वे आरोपी रहे हैं. इस बीच एक ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बिट्टू बजरंगी पूजा नाम की महिला से बात कर रहा है. बिट्टू जब उससे शादी की बात करता है तो महिला उससे साफ कहती है कि मैंने मना किया था कि शादी के नाम पर किसी को पैसे मत देना. वो किसी से झूठ बोलकर शादी नहीं करना चाहती.

वहीं बिट्टू बजरंगी महिला को हमेशा खुश रखने के दावे कर रहा है और कहता है कि वो महिला को भरे परिवार में लाना चाहता है और ये शादी अपनी बेटी की खुशी के लिए करना चाहता है लेकिन फिर भी महिला हां करने को तैयार नहीं है. एबीपी न्यूज़ इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है.

