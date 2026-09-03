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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा वर्कर्स प्रोटेस्ट: आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द, HC ने कहा- सरकार की कहानी मनगढ़ंत

नोएडा वर्कर्स प्रोटेस्ट: आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द, HC ने कहा- सरकार की कहानी मनगढ़ंत

नोएडा वर्क्स प्रोटेस्ट के बीच गिरफ्तार की गईं आकृति चौधरी को तत्काल रिहा करने के निर्देश देते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार के दावे मनगढ़ंत थे और आकृति को मुआवजा मिलना चाहिए.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 03 Sep 2026 06:41 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के नोएडा में अप्रैल 2026 में कामगारों के विरोध ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था. इस मामले में आकृति चौधरी नाम की एक महिला को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार किया गया था. अब करीब पांच महीने बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आकृति की हिरासत रद्द कर दी है और सरकार के दावों को 'मनगढ़ंत' बताया है.

25 वर्षीय आकृति चौधरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ग्रेजुएट हैं. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas corpus petition) स्वीकार करते हुए जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'मनगढ़ंत कहानी' के आधार पर आकृति चौधरी को हिरासत में रखा गया है.

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आकृति की तत्काल रिहाई के आदेश

इसी के साथ कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर आकृति किसी अन्य मामले में वॉन्टेड नहीं हैं तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए. यह फैसला तब आया जब बेंच ने आकृति चौधरी की गिरफ्तारी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत जारी नोटिस के क्रम में कई प्रक्रियागत खामियां पाईं.

सरकार आकृति को देगी 5 हजार मुआवजा

हिरासत के आदेश को रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 5000 रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया. बुधवार को सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि आकृति चौधरी को 12 अप्रैल, 2026 की सुबह 10 बजकर 56 मिनट पर गिरफ्तार किया गया था और कानून के मुताबिक उसे नोटिस जारी किया गया था. यह राज्य का विशेष मामला है जिसमें छात्रा ने भीड़ को कथित तौर पर आगजनी और पथराव के लिए उकसाया था.

नोटिस से पहले ही आकृति को कर लिया गया था अरेस्ट

हाई कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक नोटिस जारी नहीं किया गया था. बेंच ने जनरल डायरी (GD) प्रविष्टि के आधार पर राज्य सरकार के बयान पर यह कहते हुए सवाल किया कि रिकॉर्ड से प्रतीत होता है कि नोटिस तैयार करने से पहले ही आकृति को अरेस्ट कर लिया गया था.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 03 Sep 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS
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