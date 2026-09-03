नोएडा वर्कर्स प्रोटेस्ट: आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द, HC ने कहा- सरकार की कहानी मनगढ़ंत

उत्तर प्रदेश के नोएडा में अप्रैल 2026 में कामगारों के विरोध ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था. इस मामले में आकृति चौधरी नाम की एक महिला को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार किया गया था. अब करीब पांच महीने बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आकृति की हिरासत रद्द कर दी है और सरकार के दावों को 'मनगढ़ंत' बताया है.

25 वर्षीय आकृति चौधरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ग्रेजुएट हैं. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas corpus petition) स्वीकार करते हुए जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'मनगढ़ंत कहानी' के आधार पर आकृति चौधरी को हिरासत में रखा गया है.

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आकृति की तत्काल रिहाई के आदेश

इसी के साथ कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर आकृति किसी अन्य मामले में वॉन्टेड नहीं हैं तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए. यह फैसला तब आया जब बेंच ने आकृति चौधरी की गिरफ्तारी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत जारी नोटिस के क्रम में कई प्रक्रियागत खामियां पाईं.

सरकार आकृति को देगी 5 हजार मुआवजा

हिरासत के आदेश को रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 5000 रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया. बुधवार को सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि आकृति चौधरी को 12 अप्रैल, 2026 की सुबह 10 बजकर 56 मिनट पर गिरफ्तार किया गया था और कानून के मुताबिक उसे नोटिस जारी किया गया था. यह राज्य का विशेष मामला है जिसमें छात्रा ने भीड़ को कथित तौर पर आगजनी और पथराव के लिए उकसाया था.

नोटिस से पहले ही आकृति को कर लिया गया था अरेस्ट

हाई कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक नोटिस जारी नहीं किया गया था. बेंच ने जनरल डायरी (GD) प्रविष्टि के आधार पर राज्य सरकार के बयान पर यह कहते हुए सवाल किया कि रिकॉर्ड से प्रतीत होता है कि नोटिस तैयार करने से पहले ही आकृति को अरेस्ट कर लिया गया था.

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