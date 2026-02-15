हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड15 साल का प्यार, धोखा और मौत…नोएडा वैलेंटाइन डे सुसाइड केस की असली वजह आई सामने?

15 साल का प्यार, धोखा और मौत…नोएडा वैलेंटाइन डे सुसाइड केस की असली वजह आई सामने?

Noida Suicide Case: परिजनों के मुताबिक सुमित दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला था और उसका मिनरल वाटर प्लांट था. यही नहीं वह मंडल लेवल का क्रिकेटर भी था.

By : मनोज वर्मा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 15 Feb 2026 12:57 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 107 के दादरी रोड पर शनिवार को सुमित कुमार और रेखा की संदिग्ध मौत के मामले में अब पुलिस इसे आत्महत्या मानकर छानबीन कर रही है. क्योंकि सुमित के मोबाइल से व्हाट्सएप नोट मिला है जिसमें उसने रेखा द्वारा 15 साल के प्यार को धोखा देने की बात कही है. जबकि परिजनों ने रेखा के परिवार पर हत्या का आरोप लगाया था.

पुलिस को मिले व्हाट्सएप नोट में लिखा था- "मैं सुमित हूं. मैं अपनी जान देने जा रहा हूं. रेखा मेरी मौत की जिम्मेदार है. हम 15 साल से रिलेशनशिप में थे, शादी करने वाले थे. लेकिन अब वो किसी और से शादी कर रही है. उसने मुझे धोखा दिया है.” यह मैसेज परिवार को भेजा गया था.  जिससे यह माना जा रहा है कि सुमित ने रेखा के बाद खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया. फिलहाल इस केस में अभी जांच जारी है.

क्या था पूरा मामला ?

शनिवार (14 फरवरी) को दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच सफाई कर्मचारी ने पुलिस को जानकारी दी कि एक कार में एक लड़का और लड़की की खून से लथपथ लाश पड़ी है. जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. गाड़ी के दरवाजे अंदर से बंद थे. शीशा तोड़कर पुलिस ने दोनों के शवों को बाहर.दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

15 साल से थे रिलेशन में

परिजनों के मुताबिक सुमित दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला था और उसका मिनरल वाटर प्लांट था. यही नहीं वह मंडल लेवल का क्रिकेटर भी था. जबकि रेखा नोएडा के सेक्टर 101 सलारपुर की रहने वाली थी और आईटी कंपनी में नौकरी करती थी. दोनों 15 सालों से एक दूसरे को जानते थे. सुमित के परिवार ने शादी को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अलग-अलग जाति होने के कारण रेखा के परिवार वाले तैयार नहीं थे.

दोनों परिवारों को रिश्ते की जानकारी थी, कई बार विवाद हुए और मामला थाने तक भी पहुंचा. हाल के दिनों में रेखा के शादी के फैसले ने सुमित को मानसिक रूप से तोड़ दिया. शायद इसी वजह से सुमित ने खौफनाक कदम उठाया.

Published at : 15 Feb 2026 12:57 PM (IST)
