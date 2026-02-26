हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Noida News: 1500 रुपये के झगड़े में दोस्त बना कातिल, फुटपाथ पर सोने वाले युवक की पत्थर मारकर हत्या

Noida News: 1500 रुपये के झगड़े में दोस्त बना कातिल, फुटपाथ पर सोने वाले युवक की पत्थर मारकर हत्या

Noida News In Hindi: नोएडा के सेक्टर-64 में 1500 रुपये के विवाद ने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया. फुटपाथ पर रहने वाले राहुल की उसके साथी ने पत्थर से वार कर हत्या कर दी. आरोपी हिरासत में है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 26 Feb 2026 04:11 PM (IST)
Preferred Sources

नोएडा के थाना फेस-3 क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मामूली 1500 रुपये के लेन-देन को लेकर दोस्त ने एक युवक की जान ले ली. सेक्टर-64 स्थित नाले में 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सुबह जब स्थानीय लोगों ने नाले में शव पड़ा देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

फुटपाथ पर रहता था मृतक राहुल

पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतक की पहचान राहुल (उम्र 35 वर्ष) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि राहुल इसी इलाके में फुटपाथ पर सोकर गुजर-बसर करता था. उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले, जिससे साफ था कि उसके साथ मारपीट की गई है.

1500 रुपये को लेकर हुआ था विवाद

शुरुआती जांच में पता चला कि राहुल का अपने साथी रविन्द्र के साथ 1500 रुपये के लेन-देन को लेकर झगड़ा चल रहा था. दोनों के बीच पहले भी इस बात को लेकर कहासुनी हो चुकी थी. घटना वाली रात भी दोनों के बीच पैसों को लेकर बहस हुई.

गुस्से में आकर आरोपी रविन्द्र ने पास पड़ा भारी पत्थर उठाया और राहुल के सिर पर जोरदार वार कर दिया. वार इतना गंभीर था कि राहुल की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने शव को नाले में धकेल दिया और मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्तिमोहन अवस्थी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने आरोपी रविन्द्र को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है.

सिर्फ 1500 रुपये के लिए हुई इस हत्या ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. इलाके में चर्चा है कि अगर समय रहते विवाद सुलझा लिया जाता, तो शायद एक जान बच सकती थी. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

Published at : 26 Feb 2026 04:11 PM (IST)
UP NEWS NOIDA NEWS MURDER CASE
