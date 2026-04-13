Noida में हिंसक प्रदर्शन के बीच योगी सरकार के मंत्री बोले- राजनीतिक तत्वों ने खराब किया माहौल

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में निजी कंपनी के श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रदेश में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है, जिसका अनुभव जनता खुद कर रही है. उद्योगों के विस्तार के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं.

उन्होंने माना कि यदि कहीं वेतन को लेकर कोई विसंगति या कमी है, तो श्रमिकों को आंदोलन के बजाय संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए. मंत्री के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रहे हैं और समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार न्याय करने से पीछे नहीं हटेगी और सभी पक्षों को मुख्यमंत्री पर विश्वास रखना चाहिए, उन्हें निश्चित रूप से न्याय मिलेगा.

राजनीतिक तत्व हो सकते हैं शामिल- कश्यप

मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक तत्व प्रदेश की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं और यह संभव है कि कुछ लोगों को भड़काया या गुमराह किया गया हो. उनका कहना था कि पिछले 48 घंटों से शांतिपूर्ण चल रहा प्रदर्शन अचानक उग्र हो जाना संदेह पैदा करता है कि किसी ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है.

उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ है, युवाओं को रोजगार मिला है, अपराध पर नियंत्रण हुआ है और दंगों पर रोक लगी है. हाल ही में शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर ₹18,000 किया गया है. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कहीं ओवरटाइम का भुगतान सही नहीं हो रहा है, वेतन में गड़बड़ी है या किसी तरह का शोषण हो रहा है, तो कंपनियों को ऐसा नहीं करना चाहिए और हर श्रमिक को उसकी मेहनत का पूरा हक मिलना चाहिए.

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उन्होंने दोहराया कि सरकार हमेशा श्रमिकों के अधिकारों के पक्ष में रही है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ऐसा माहौल बने जिसमें बैठकर बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान निकाला जा सके. उनके अनुसार, आंदोलन, आगजनी और अव्यवस्था किसी समस्या का समाधान नहीं हैं, बल्कि इससे आम जनता को दिक्कतें होती हैं. अंत में उन्होंने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों से अपील की कि वे आंदोलन छोड़कर संवाद का रास्ता अपनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान की दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा.