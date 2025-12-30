नोएडा: मॉल और पब में सादी वर्दी में तैनात रहेंगे जवान, नए साल के जश्न से पहले पुलिस अलर्ट

नए साल के जश्न से पहले गौतमबुद्ध नगर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है. जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. खास तौर पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

नोएडा में तैनात रहेंगे 2000 से अधिक पुलिसकर्मी

पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि नए साल की खुशियों में किसी की लापरवाही दूसरों की जान पर भारी नहीं पड़ने दी जाएगी. गौतमबुद्ध नगर में नए साल की पूर्व संध्या पर 2 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. प्रमुख बाजारों, मॉल्स, क्लबों और पार्टी स्थलों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी.

बार के मैनेजरों के साथ बैठक

ज्वाइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा ने इस संबंध में जिले के प्रमुख रेस्तरां और बार के मैनेजरों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी हाल में ओवरक्राउडिंग न होने दी जाए. क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश देने पर संबंधित मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस को तुरंत सूचना देने के निर्देश

ज्वाइंट सीपी ने रेस्तरां और बार संचालकों से कहा कि अगर किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते हालात पर काबू पाया जा सके. इसके अलावा सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी रेस्तरां और बार के अंदर तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके.

गार्डन गलेरिया और जीआईपी मॉल इलाके में भारी तैनाती

शहर के प्रमुख स्थानों जैसे गार्डन गैलेरिया, जीआईपी मॉल, सेक्टर-18, सेक्टर-98 स्काईमार्क बिल्डिंग और सेक्टर-104 हाजीपुर क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. इन इलाकों में बैरिकेडिंग के साथ चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा. शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी और ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाएगी. सड़कों पर अवैध रूप से वाहन खड़े करने वाले टैक्सी चालकों और वाहन स्वामियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था बाधित न हो.

फायर ब्रिगेट की टीमें भी रहेंगी तैनात

इसके साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें भी तैनात रहेंगी. सुरक्षा के लिहाज से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड, एंटी सबोटाज यूनिट, पीएसी, कमांडो और स्थानीय पुलिस शहर के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्पॉट्स पर मुस्तैद रहेगी. पुलिस प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे नए साल का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि नया साल सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा सके.