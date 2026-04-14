नोएडा में हिंसक प्रदर्शन के बाद आज हाईअलर्ट पर प्रशासन, हर मूवमेंट पर पुलिस की पैनी नजर

नोएडा में कल हुई हिंसा के बाद आज मंगलवार को प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है. एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत के दौरान गौतमबुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि कुछ संगठित गिरोह नोएडा में माहौल बिगड़ने की कोशिश कर रहे हैं. वह श्रमिकों उकसाकर माहौल बिगड़ने की कोशिश करना चाहते हैं.

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं. हम उन्हें उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे. नोएडा में हुई हिंसा मामले में अब तक कुल 7 एफआईआर दर्ज हुई है और 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है.

उपद्रवियों को फंडिंग की जांच होगी

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि इन उपद्रवियों की फंडिंग कहां से हुई? कौन फंडिंग कर रहा है इसकी भी जांच की जा रही है, बैंक खातों को खंगाला जा रहा है. इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य सोर्स से हिंसा फैलाने वालों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके.

लक्ष्मी सिंह ने कहा कल पूरे नोएडा में लगभग 83 से ज्यादा जगह पर हिंसक प्रदर्शन हुआ कई जगह तोड़फोड़ की गई कई जगह गाड़ियों में आग लगाई गई थी. हमारी जानकारी के मुताबिक 40000 से ज्यादा श्रमिक कल सड़कों पर थे और उन्हें उकसा कर हिंसा करने की कोशिश की गई थी.

सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी हिंसा को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट किए गए थे, कल दो अकाउंट चिन्हित किए गए जिन पर कार्रवाई की गई है और साथ ही एक संगठित गिरोह भी सामने आया है जिस पर कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने श्रमिकों से अपील की कि वो अपने काम पर कल से लौटे किसी के उकसाने में न आए. सरकार द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी की सोमवार को एक मीटिंग भी हुई है जिसमें कई अहम बातों पर चर्चा की गई और फैसले लिए गए हैं. ये कमेटी आज मंगलवार को अपने फैसलों का ऐलान भी कर सकती है.

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