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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा में रणदीप भाटी गैंग का शूटर एनकाउंटर में ढेर, 50 हजार का था इनाम

नोएडा में रणदीप भाटी गैंग का शूटर एनकाउंटर में ढेर, 50 हजार का था इनाम

नोएडा पुलिस ने 50 हजार के इनामी अमन त्यागी को मुठभेड़ में मार गिराया है. इस मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. आरोपी रविन्द्र भाटी गैंग का सदस्य था.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 01 Nov 2026 12:53 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस को अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. नोएडा के थाना 126 क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात रणदीप भाटी गैंग का 50000 का इनामी शॉर्प शूटर,  पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ढेर हो गया है. फायरिंग के दौरान तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

नोएडा पुलिस अपराधियों के सफाए के लिए लगातार सख्त अभियान चला रही है. इसी कड़ी में थाना 126 पुलिस और कमिश्नरेट की स्पेशल सीआरटी (CRT) टीम को इलाके में रणदीप भाटी गैंग के शूटर की मौजूदगी का  इनपुट मिला था. सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने इलाके में सघन चेकिंग शुरू की. संदेह होने पर जब पुलिस टीम ने बदमाश को रुकने का इशारा किया, तो उसने रुकने के बजाय पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं और भागने की कोशिश की.

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जवाबी कार्रवाई में मारा गया 

नोएडा डीसीपी प्रीति यादव ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश की ओर से अचानक हुई फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए. इसके बाद पुलिस और सीआरटी टीम ने मोर्चा संभालते हुए आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चलीं.

पुलिस की सटीक जवाबी कार्रवाई में 50,000 रुपये का इनामी शूटर अमन त्यागी उर्फ माया त्यागी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.

50 हजार का इनामी था अमन त्यागी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर 50 हजार का इनाम था और कई संगीन मामले दर्ज हैं. पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी. जिसके बाद जब इसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम गयी तो फायरिंग कर दी.  अभी भाटी गैंग के कई और सदस्य फरार हैं.

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 01 Nov 2026 12:53 PM (IST)
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