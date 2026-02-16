ग्रेटर नोएडा में युवक-युवतियों के साथ मारपीट, पुलिस ने गिरफ्तार किए दो आरोपी

ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में शनिवार (14 फरवरी) की रात युवक-युवतियों से मारपीट के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, बेसबॉल बैट और डंडा भी बरामद किया है. यह घटना आम्रपाली लेजर पार्क सोसाइटी के पास हुई, जहां सोसाइटी के दो लड़कों और दो लड़कियों का शाहरुख और अजीम नामक दो व्यक्तियों से विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने वेदांत और उसके दोस्तों के साथ गाली-गलौज की और मारपीट शुरू कर दी.

हमलावरों ने कार को किया क्षतिग्रस्त

आरोपियों ने बेसबॉल बैट से पीड़ितों की पिटाई की, जिसमें वेदांत नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हमलावरों ने उनकी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. इस दौरान चारों लोगों, जिनमें युवतियां भी शामिल थीं, के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे.

घटना के बाद पीड़ितों ने हिंदू संगठनों को इसकी जानकारी दी. हिंदू संगठन के सदस्य बिसरख थाने पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की.

पुलिस ने गिरफ्तार किए आरोपी

पुलिस ने गाजियाबाद के डासना निवासी शाहरुख और अमरोहा निवासी अजीम को चार मूर्ति से एटीएस की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल की गई कार, बेसबॉल बैट और डंडा बरामद किया गया.

हिंदू संगठन के सदस्यों ने बिसरख थाने पहुंचकर इस घटना की कड़ी निंदा की. उन्होंने पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले का संज्ञान लेने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने दी यह जानकारी

बिसरख पुलिस ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के तुरंत बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने दबंगई दिखाते हुए मारपीट की थी. फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है.